Kapalıçarşı'yı 2021'de 25,5 milyon kişi ziyaret etti

FATİH, İSTANBUL (AA) - Kovid-19 salgını nedeniyle ziyaretçi sayısı yarıya yakın gerileyen Kapalıçarşı'yı 2021 yılında 25,5 milyon kişi ziyaret etti.

Fatih Sultan Mehmet'in 1460 yılında eski bedestenin üzerine inşa ettirdiği, mimarisiyle dev bir labirenti andıran Kapalıçarşı, 2021 yılını salgının gölgesinde geçirdi.

Çalışan insan sayısı ve gündelik sirkülasyonuyla adeta kapalı bir şehir olan, mücevherden giyime, halıdan çantaya birçok ürünün satıldığı Kapalıçarşı, Türkiye'de Kovid-19 vakasının görülmeye başlandığı 2020 yılına göre artan ziyaretçi sayısına rağmen eski hareketli günlerine kavuşmayı bekliyor.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, AA muhabirine, üç nesildir üyesi olduğu Kapalıçarşı'nın 560 yıllık tarihiyle Türkiye'nin tarihi, turistik, kültürel, sanat ve ekonomi merkezlerinden olduğunu söyledi.

Kapalıçarşı'da 2 bin 500, hanlarında ise bin 200 civarında iş yeri bulunduğuna ve bu dükkanlarda 62 meslek kolunda faaliyet yürütüldüğüne dikkati çeken Kurtulmuş, yazın 08.30-19.30, kışın ise 08.30-19.00 saatlerinde hizmet verildiğini ifade etti.

Şehrin en uğrak mekanlarından birisi olan 560 yıllık tarihi çarşının 2020-2021 yıllarında salgının olumsuz etkilerini derinden hissettiğini belirten Kurtulmuş, salgın öncesinde Kapalıçarşı'ya günde ortama 150 bin kişinin giriş çıkış yaptığını kaydetti.

Kapalıçarşı'yı 2019 yılında 43 milyon kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Kurtulmuş, "Bu sayı maalesef 2020 ve 2021 yıllarında yarı yarıya düştü. 2020 yılında 21 milyon 360 bin kişi, 2021 yılı da yani geçtiğimiz sene de 25,5 milyon kişi ziyaret etti. Burada çalışan sayısı 25 bin. Bunları da hesaba katarsak Kapalıçarşı'nın ziyaretçi sayılarında ciddi bir düşüş ve gerileme oldu. Bunda tabii pandemi en önemli etken. Onun dışında buradaki trafiğin maalesef olumsuz yansımaları, otopark durumları, bunlar da etkenler arasında. Bunları da biz yetkili makamlarımıza ilettik. Bu konuda iyileştirmeler bekliyoruz." dedi.

Kapalıçarşı'nın 2021'i, önceki seneye göre "toparlanma yılı" olarak geçirdiğini anlatan Kurtulmuş, 2021 yılı ziyaretçilerinin yaklaşık 5 milyonunu yabancı turistlerin oluşturduğunu vurguladı.

Aşılanma oranlarının yükselmesiyle Kapalıçarşı'da 2022 yılında hareketlilik beklediklerini aktaran Kurtulmuş, "Grand Bazaar" markasına sahip Kapalıçarşı'nın dünyanın en çok ziyaret edilen tarihi çarşılarından olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Yabancılar buranın ne mana ifade ettiğini, Fatih Sultan Mehmet'in bir eseri olduğunu, böyle kurulduğunu, sonra genişlediğini, öncelikle Cevahir ve Sandal bedesteni olarak kurulduğunu, sonra 42 bin metrekare genişliğini, bunları hep biliyorlar. Dolayısıyla Kapalıçarşı'mız bu yönüyle dünyada benzeri olmayan bir yer. Dolayısıyla Kapalıçarşı'mız için 2022 yılında tarihi, turistik, ekonomik ve sosyal alanda biz çok güzel yenilikler ve ilerlemeler bekliyoruz. Yeni kabuller bekliyoruz, yurt dışındaki turistlerin burayı ziyaret edeceğini düşünüyoruz. Çevre komşu ülkelerden daha fazla olmak üzere dünyanın her yerinden, Amerikalılar, Avrupalılar, Almanlar, Ruslar dahil, şu anda Kapalıçarşı'mızı ziyaret ediyorlar. Biz bunun sevincini yaşıyoruz."

Herkesi Kapalıçarşı'yı görmeye davet eden Kurtulmuş, "Kapalıçarşı'yı görmedim demek bize biraz eksiklik gibi geliyor. İnşallah bunun da telafi edilmesini bekliyoruz. Kapalıçarşı olarak gönlümüzü, odalarımızı, kapımızı bütün dünyaya açmış durumdayız. 'İçinden dünya geçiyor' bizim logomuzdur. Kapalıçarşı'nın içinden her gün dünya geçmekte. Hem gerçek manada hem de mecazi olarak da böyle. Biz çok mutluyuz böyle bir yerde yaşamaktan, böyle bir kültürü devam ettirmekten." diye konuştu.

Kapalıçarşı'da köklü esnafların bulunduğuna işaret eden Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın önünde çok güzel günlerin olduğuna inandıklarını sözlerine ekledi.