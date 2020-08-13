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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,40 artışla 456,80 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın
13.08.2020 17:21 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:24

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,40 artışla 456,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 740,00 lira, Cumhuriyet altını 3.030,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 456,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 454,80455,00 456,60 456,80
Cumhuriyet Ata Lira 2.997,003.018,00 3.009,00 3.030,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 415,00419,00 416,50 420,50
Lira(Tam) Ziynet 2.929,002.949,00 2.941,00 2.961,00
Yarım Ziynet 1.464,001.474,00 1.470,00 1.480,00
Çeyrek Ziynet 732,00737,00

 735,00 740,00

Kaynak: AA

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