Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,61 artışla 263,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 429,00 lira, Cumhuriyet altını 1.756,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,61 yükselişle 263,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:



CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 261,60 261,80 263,20 263,40 Cumhuriyet Ata Lira 1.724,00 1.745,00 1.735,00 1.756,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 238,60 242,60 240,00 244,00 Lira(Tam) Ziynet 1.685,00 1.705,00 1.695,00 1.715,00 Yarım Ziynet 842,00 852,00 848,00 858,00 Çeyrek Ziynet 422,00 427,00 424,00 429,00

Kaynak: AA