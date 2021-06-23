KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN PORTRESİ, FATİH SULTAN MEHMET'İN PORTRESİNİN YANINDA YERİNİ ALDI
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KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN PORTRESİ, FATİH SULTAN MEHMET'İN PORTRESİNİN YANINDA YERİNİ ALDI

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN PORTRESİ, FATİH SULTAN MEHMET'İN PORTRESİNİN YANINDA YERİNİ ALDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'de 438 bin 500 sterline satılan ve alıcısı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlanan Kanuni Sultan Süleyman portresinin ön gösterimi, İBB'nin Saraçhane'deki yerleşkesinde yapıldı.

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'de 438 bin 500 sterline satılan ve alıcısı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlanan Kanuni Sultan Süleyman portresinin ön gösterimi, İBB'nin Saraçhane'deki yerleşkesinde yapıldı. Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi, Fatih Sultan Mehmet'in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini'ye yaptırdığı tablosunun yanına asıldı.

Kanuni Sultan Süleyman portresinin ön gösterimi,İBB'nin Saraçhane'deki yerleşkesinde yapıldı. Ön gösterimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanuni Sultan Süleyman portresini, Fatih Sultan Mehmet'in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini'ye yaptırdığı tablosunun yanına astı.

"BU PORTRE KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'IN NADİR BİR PORTRESİDİR"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "31 Mart 2021 günü müzayede evi tarafından açık arttırmaya çıkartılan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi alıcı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi halka aittir. Bir başka şehirde emanet etmek istediğiniz, geleceğe taşınmasını arzu ettiğiniz her ne var ise en doğru adresin İstanbul Büyükşehir Belediyesi olacağının altını çizmek isterim. Şu an bu portre Kanuni Sultan Süleyman'ın nadir bir portresidir. Portre, İtalya'da 16'ncı yüzyıl sonları 17'nci yüzyılı başlarında bakır panel üzerine yağlıboya şeklinde yapılmıştırö dedi. İmamoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Portenin, Kanuni Sultan Süleyman'ın 43 yaşında Bağdat seferinin ardından Irak'ı aldığı dönemdeki halini gösterdiği düşünülmektedir. Kanuni Sultan Süleyman, 1534 yılında Venedikli bir yetkili tarafından büyük siyah gözlü, biraz iri burunlu, daha çok şefkati ile öne çıkan, kirli sakallı, uzun, bıyıklı bir kişi biçimden tasvirlenmiştir. Tablo ölçüleri çerçevesiz hali 22.7 'ye 17.5 santimetredir. Çerçeveli hali ise 44.5'e, 39.8 ölçülerindedir. Bu portre 19'uncu yüzyıldan bu yana Fransa'da bir ailenin özel koleksiyonunda bulunmaktaydı."

"PORTRELERİ SANAT MÜZESİNDE SERGİLEYECEĞİZ"

Daha önce de Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu satın aldıklarını söyleyen İmamoğlu, "Rekor fiyata satıldığı düşünülen Kanuni Sultan Süleyman portesini Fatih Sultan Mehmet tablosunun yanına astık. Güzel bir birleşme oldu. Haliç Tersanesi'nde çalışmalara başladık. Haliç Tersanesi'nde uygulamaları devam eden sanat müzesinde bu eserleri sergileyeceğizö ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü: --------------------Kanuni Sultan Süleyman portresinin Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yanına asılması-BB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması

-Kanuni Sultan Süleyman portresinden genel ve detay görüntüler


KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN PORTRESİ, FATİH SULTAN MEHMET'İN PORTRESİNİN YANINDA YERİNİ ALDI
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN PORTRESİ, FATİH SULTAN MEHMET'İN PORTRESİNİN YANINDA YERİNİ ALDI
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN PORTRESİ, FATİH SULTAN MEHMET'İN PORTRESİNİN YANINDA YERİNİ ALDI
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN PORTRESİ, FATİH SULTAN MEHMET'İN PORTRESİNİN YANINDA YERİNİ ALDI
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN PORTRESİ, FATİH SULTAN MEHMET'İN PORTRESİNİN YANINDA YERİNİ ALDI
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN PORTRESİ, FATİH SULTAN MEHMET'İN PORTRESİNİN YANINDA YERİNİ ALDI
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN PORTRESİ, FATİH SULTAN MEHMET'İN PORTRESİNİN YANINDA YERİNİ ALDI
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN PORTRESİ, FATİH SULTAN MEHMET'İN PORTRESİNİN YANINDA YERİNİ ALDI
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN PORTRESİ, FATİH SULTAN MEHMET'İN PORTRESİNİN YANINDA YERİNİ ALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN PORTRESİ, FATİH SULTAN MEHMET'İN PORTRESİNİN YANINDA YERİNİ ALDI - Haberler
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