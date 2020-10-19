Kanuni sondaj gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda
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Kanuni sondaj gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda

19.10.2020 15:31 | Son Güncelleme: 19.10.2020 15:34
Kanuni sondaj gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, İstanbul Boğazı'ndan geçmek üzere Haydarpaşa Limanı'na geldi.

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, İstanbul Boğazı'ndan geçmek üzere Haydarpaşa Limanı'na geldi.

Bu yıl 31 Ocak'ta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan Kanuni, Birleşik Krallık'ta seyir için gereken bakım, tedarik ve test işlemlerinin tamamlanmasının ardından 15 Mart'ta Mersin Taşucu Limanı'na ulaşmıştı.

Geliştirme ve güncelleme çalışmaları tamamlanan sondaj gemisi, 13 Ekim'de Mersin Taşucu Limanı'ndan İstanbul'a doğru yola çıkmıştı.

Karadeniz'de sondaj yapacak

İstanbul Boğazı'ndan geçmek üzere bu sabah Haydarpaşa Limanı'na ulaşan Kanuni sondaj gemisinin kule söküm işlemlerine burada başlanacak. Ardından, Karadeniz'e doğru yola çıkacak geminin kasım ayı sonunda Zonguldak'ın Filyos Limanı'na ulaşması planlanıyor.

Filyos Limanı'nda kule montajı ve diğer bakımlarının yapılmasının ardından Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz'de ilk sondaj faaliyetine başlayacak.

Uzunluğu 227 metre, genişliği ise 42 metre olan gemi, 2012'de inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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