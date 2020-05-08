Kansersiz Yaşam Derneği' "Birlikte İyileşelim" Kampanyasına İmza Atıyor!

Kansersiz Yaşam Derneği, zor günlerden geçtiğimiz pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşayan kanser hastası çocuklara ve ailelerine yardım eli uzatmak için "Birlikte İyileşelim" adı altında anlamlı bir kampanyaya imza atıyor.

Dernek, İstanbul Valiliği'nden alınan özel izinle toplanan bağışlarla, hayati risk taşıyan ve maddi sıkıntılar içerisindeki kanser hastası çocuklara ve ailelerine destek oluyor.

Royal Breed ile El Ele!

Kansersiz Yaşam Derneği kişiye özel gömlek tasarımın adresi Royal Breed ile el ele vererek kanser hastası çocuklara ve ailelerine yardım imkanı sunuyor. Bağışta bulunmak isteyenler, Mayıs ayı boyunca Royal Breed'in internet sitesinden kişiye özel tasarladığı şık gömleklere sahip olarak derneğe yardımda bulunabilecek. Yardımseverler, bu kampanya için kişiye özel olarak Söktaş imzalı kumaşlardan üretilecek 100 gömlekten birini satın alarak kansersiz yaşam için destek olma imkânına sahip. Bir ailenin aylık ihtiyacı olan 500 Liralık maddi destek ise doğrudan derneğin hesabına yatırılacak.

Dida Kaymaz:

"Birlikte İyileşelim" Sosyal Mesafe Kuralına Uygun Bir Yardım Kampanyası"

Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz, "Birlikte İyileşelim" kampanyasını şu şekilde anlattı: 10 yılda hayata dair anlamlı pek çok proje gerçekleştirdik. Sağlıklı ya da kanser hastası olan herkese, kansersiz bir dünyanın mümkün olduğunu anlatmak için yola çıktık. Çocuklar başta olmak üzere sayısız insanın hayatına olumlu katkılar ile dokunmayı başardık. Bugüne dek iş dünyası, cemiyet hayatı, dizi oyuncuları, sanatçılar ve sporcular gibi her kesimden hayırseveri yardım amacıyla bir araya getirdik. Royal Breed ile birlikte hayata geçireceğimiz bu özel yardım etkinliğinin de pandemi sürecinde kanser hastalarının geri planda kalmasını engelleyerek birçok kişinin hayatında faydalı bir destek oluşturacağına inanıyoruz. Bu özel işbirliği sayesinde sosyal mesafe kuralını bozmadan hayır işlemek mümkün…

Royal Breed 20. Yılında 1 Aylık İnternet Sitesi Satış Gelirini Bağışladı!

"Aşkla Üretiyoruz" sloganı ile kişiye özel gömlek tasarımları yapan Royal Breed'in Kurucusu Murat Genç, "Amerika ve Avrupa ülkelerinde, salgın nedeni ile hastanelere giremeyen ve yeterli bakımı göremediği için yaşamını kaybeden pek çok kanser hastası olduğunu biliyoruz. Bu anlamda ülkemizde sağlık sisteminin gücü ve sürekliliği kadar Kansersiz Yaşam Derneği de içimizi ferahlatan bir unsur. Covid 19 ile mücadelede elimizden geleni yapmayı sürdürürken, kansersiz yaşamı da desteklemek istedik. İnsanlık zorlu bir mücadele içerisindeyken, şirketler ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyarak ihtiyaç duyanlara yardım sunmalı. Tekstil dünyasının içinde yer alan bir marka olarak Söktaş şirketinin bize gömlek kumaşını destek amaçlı sunacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kampanya özelinde satın alınan kumaştan, hijyenik maskeleri de yapıp hediye amacı ile kutularımızın içinde sunacağız. 4 Mayıs tarihinden itibaren tüm ay boyunca gelecek taleplerin bedeli, doğrudan Kansersiz Yaşam Derneği'ne aktarılacaktır. Bağışta bulunmak isteyenler, detayları internet sitemizden daha ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirler. Amacımız olabildiğince çok gömleğin satılması ve üretimimizin kansersiz bir dünya için büyük bir katkıya dönüşmesi." dedi.

Kaynak: Bültenler