Kanser hastalarına Kovid-19'dan ilave tedbirlerle korunmaları tavsiyesi
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Kanser hastalarına Kovid-19'dan ilave tedbirlerle korunmaları tavsiyesi

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Sağlık
Kanser hastalarına Kovid-19'dan ilave tedbirlerle korunmaları tavsiyesi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesi Başhekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kanser hastalarında daha kötü seyredebileceğini, bu nedenle ilave tedbirlerle korunmaları uyarısında bulundu.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesi Başhekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kanser hastalarında daha kötü seyredebileceğini, bu nedenle ilave tedbirlerle korunmaları uyarısında bulundu.

Cantürk, AA muhabirine, insanların çağın hastalığı kansere yakalanınca hayatın sona erdiğini düşündüğünü ancak gerçeğin böyle olmadığını söyledi.

Erken tanı olanakları ve tedavi seçeneklerindeki gelişmelerin kanserle mücadeleyi başarılı hale getirdiğini vurgulayan Cantürk, gelecek süreçte belki tamamen tedavi edilebilir duruma gelebileceğini aktardı.

Fiziksel ve psikolojik mukavemeti artırmanın kanserle mücadelede önemli olduğunu dile getiren Cantürk, şöyle devam etti:

"Erken tanı, farkındalığın artması, tedavi olanaklarındaki yeni ilaçlar, tedavi seçenekleri ve cerrahi alanlarındaki küçülmeler başarıyı artırıyor. Önümüzdeki süreçte bu daha da ileriye gidecek. Erkeklerde en sık görülen akciğer ve prostat kanserleri, kadınlarda da meme kanseri ama kadınlarda da akciğer kanseri sıklığı artmaya başladı. Sigara tüketimi ve kadınların mutfaktaki çalışmalarının, buna katkısı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Kanser oranları artıyor ama ölüm oranları her geçen gün azalıyor."

Yaşlara göre değişen kanser türlerinin varlığına işaret eden Cantürk, Türkiye'de nüfusun genç olmasının genç yaş kanserlerinin görülme oranını artırdığını kaydetti.

"Kanser hastaları ve yakınları çok dikkatli olmalı"

Prof. Dr. Cantürk, Kovid-19 sürecinde kanser hastalarının ameliyat ve tedavilerini öncelemeye çalıştıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'deki sağlık sisteminin vardığı nokta dolayısıyla hastalarımızı yönetme kabiliyetimiz devam ediyor. Kanser hastalarının koronavirüs aşısı olmaları da öncelikli. Sağlıklı bireyler Kovid-19'a yakalandığında hastalık seyri nasıl olacak bilinmiyor. Kanser hastaları kemoterapi aldıklarında ya da kanser dolayısıyla ameliyat olduklarında vücutlarında birtakım travmalara maruz kalıyor. Bu da vücudun savunma sistemini olumsuz etkiliyor.

Kanseri, insan vücudunu yiyip bitiren bir 'canavar' olarak düşünebilirsiniz. İnsan vücudunda bu çalışıyor ve sizi yiyor, bitiriyor. Bu dönemde Kovid-19'la karşılaşırsanız, sizde koronavirüs daha kötü seyredebilir çünkü vücutta ekstra negatiflik ve yük var. Kanser hastalarının Kovid-19'dan ekstra tedbirlerle korunmaları gerekiyor ama bu, her kanser hastası Kovid-19 olduğunda kötü seyredecek anlamına gelmiyor. Kanserin getirdiği ek dezavantajları dikkate alarak kanser hastaları ve onların yakınları çok dikkatli olmaları gerekiyor."

Kanser hastalarından herkes gibi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını isteyen Cantürk, aşı da yapılsa kurallardan vazgeçilmemesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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