Kanal D'de Ramazan ekranı!

Ramazan'ın en güzel saati Sahur Vakti.

Ramazan'ın en güzel saati Sahur Vakti…

Ramazan ayının huzurunu, bereketini ve güzelliklerini buluşturan M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti, Ramazan ayı boyunca her gece Yenikapı Mevlevihanesi'nden canlı yayınla ekrana gelecek. Program, Kur'an-ı Kerim'den ayetler, hadis-i şerifler, Peygamber Efendimiz'in (SAS) hayatından kesitler, en güzel dualar, ilahiler, izleyicilerden gelen soruların cevapları ve özel konuklarıyla 12 Nisan Pazartesi saat 02: 30'dan itibaren Ramazan ayı boyunca yayınlanacak.

Ramazanlık tarifler Arda'nın Ramazan Mutfağı'nda...

Şef Arda Türkmen, yepyeni tariflerle, mutfakta kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerden Ramazan'a özel lezzetler hazırlayacak. Çorbadan ana yemeğe, hamur işinden tatlıya kadar farklı lezzetlerle iftar hazırlamak isteyenler için "Arda'nın Ramazan Mutfağı", 13 Nisan Salı saat 16.00'dan itibaren Pazar hariç haftanın altı günü ekrana gelecek.

Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti ve Arda'nın Ramazan Mutfağı, Ramazan ayı boyunca Kanal D'de…

Kaynak: Hürriyet