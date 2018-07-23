Kanada'da Silahlı Saldırı, Şehir Merkezi Kan Gölüne Döndü
Toronto şehir merkezinde silahını 25 kez ateşleyen saldırgan, en az 15 kişiyi vurdu. Büyük paniğe yol açan saldırı sırasında insanlar çığlıklar atarak kaçmaya çalıştı.
Kanada'nın Toronto kent merkezinde katliama yol açan bir silahlı saldırı gerçekleşti. Greektown kentinde yerel saatle akşam 22.00'de bir saldırgan, peş peşe ateş açtı.
25 kez ateşleyen saldırgan, en az 15 kişiyi vurdu. Büyük paniğe yol açan saldırı sırasında insanlar çığlıklar atarak kaçmaya çalıştı.
9 KİŞİYİ VURDU
Ülkeyi şoka sokan saldırıda en az dokuz kişinin öldüğü söyleniyor. Hayatını kaybedenler arasında bir genç kız da bulunuyor. Saldırı anında dünyada ilk haber oldu, uluslararası ajanslar peş peşe 'son dakika' koduyla gelişmeleri aktardı. Kanadalı gazeteci Jeremy Cohn, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kurbanların birkaç sokağa yayıldığını bildirdi.
25 SİLAH SESİ DUYULDU
Görgü tanıkları 25 silah sesi duyduklarını söylüyor. CBC News'e konuşan Jody Steinhauer, ailesiyle restoranda yemek yerken silah sesleriyle irkildiklerini belirtti, "İnsanların çığlıklarını duymaya başladık" dedi.
10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Danforth ve Logan caddeleri arasında gerçekleşen saldırıda bazı yaralılar olay yerinde tedavi edildi, diğerleri hastaneye taşındı. Nisan ayında yine Toronto kentinde bir kadın saldırgan kullandığı aracı kalabalığın üzerine sürülmüş ve en az 10 kişi yaşamını yitirmişti.
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yapma MESUT OZIL turk milli takimina gelerek kariyerini mahvetmeCevap Yaz Yayından Kaldır
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AVRUPADA ABD DE 1 KİŞİ ÖLDÜRÜLSE SON DAKİKA HABERİ VERİYORSUNUZ. BENİM ASKERİM ŞEHİT OLUYOR ALT YAZIDAN VERİYORSUNUZ. MEDYA ALLAH BELANI VERSİN NE DİYİM KİCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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arabayı yayaların üzerine süren klişinin Alek Minassian isimli şahıs olduğu söyleniyor. doğruysa o bir erkek.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kadın polis taş gibiymiş. Beğendim.Cevap Yaz 4 15 Yayından KaldırHAKKI AYDIN BULUT KARAGÜNDOSTU: insanlar ölmüş kadın polisi beğenmiş kadın polisin elindeki sana girsin lezzetli olur senin içinTüm 10 yorumu okumak için tıklayın3 Yayından Kaldır