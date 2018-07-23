Kanada'da Silahlı Saldırı, Şehir Merkezi Kan Gölüne Döndü

Kanada'nın Toronto kent merkezinde katliama yol açan bir silahlı saldırı gerçekleşti. Greektown kentinde yerel saatle akşam 22.00'de bir saldırgan, peş peşe ateş açtı.

25 kez ateşleyen saldırgan, en az 15 kişiyi vurdu. Büyük paniğe yol açan saldırı sırasında insanlar çığlıklar atarak kaçmaya çalıştı.

9 KİŞİYİ VURDU

Ülkeyi şoka sokan saldırıda en az dokuz kişinin öldüğü söyleniyor. Hayatını kaybedenler arasında bir genç kız da bulunuyor. Saldırı anında dünyada ilk haber oldu, uluslararası ajanslar peş peşe 'son dakika' koduyla gelişmeleri aktardı. Kanadalı gazeteci Jeremy Cohn, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kurbanların birkaç sokağa yayıldığını bildirdi.

25 SİLAH SESİ DUYULDU

Görgü tanıkları 25 silah sesi duyduklarını söylüyor. CBC News'e konuşan Jody Steinhauer, ailesiyle restoranda yemek yerken silah sesleriyle irkildiklerini belirtti, "İnsanların çığlıklarını duymaya başladık" dedi.

10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Danforth ve Logan caddeleri arasında gerçekleşen saldırıda bazı yaralılar olay yerinde tedavi edildi, diğerleri hastaneye taşındı. Nisan ayında yine Toronto kentinde bir kadın saldırgan kullandığı aracı kalabalığın üzerine sürülmüş ve en az 10 kişi yaşamını yitirmişti.