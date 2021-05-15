Kanada'da İsrail'i çıldırtacak kampanya: Filistin işgali bitene kadar silah satmayın
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Kanada'da İsrail'i çıldırtacak kampanya: Filistin işgali bitene kadar silah satmayın

Anadolu Ajansı - Haberler | Ekonomi

İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve son günlerde artarak devam eden saldırıları sonrasında Kanada'da Yeni Demokrat Parti tarafından bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek verenler yayınladıkları açıklama ile Başbakan Trudeau'ya seslenerek; Filistin işgali sona erinceye kadar İsrail'e Kanada yapımı silahların satışının durdurulmasını istedi.

Filistin topraklarında yıllardır süren İsrail işgali, son dönemde dozunu artırarak devam etti. 10 Mayıs'ta başlayan saldırılarda bugüne kadar 139 Filistinli yaşamını yitirdi, 900'den fazla insan yaralandı. Dünyanın bu zulmü sadece seyretmekle yetindiği bugünlerde, Kanada'dan İsrail'i çıldırtacak bir hamle geldi.

Yeni Demokrat Parti konuyla ilgili olarak halka açık başlattığı imza kampanyasında, Başbakan Justin Trudeau'ya "yasa dışı işgal sona erene kadar İsrail'e silah satışını durdur" çağrısında bulundu.

İŞGALİ VE ŞİDDETİ KINADILAR

Partinin resmi internet sitesinde başlatılan kampanyanın açıklama metninde, "Kanadalılar, Gazze'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılması nedeniyle haftalardır artan gerginliğin ardından, El Aksa Camii'ne İsrail polisinin baskınları ve Şeyh Cerrah'taki şiddet olaylarının artmasından derinden rahatsızlar." denildi.

Sivillerin hayatlarının korunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, her türlü şiddet, şiddete teşvik ve provokasyonun kınanması gerektiği kaydedildi.

"YASA DIŞI İŞGAL BİTENE KADAR İSRAİL'E SİLAH SATIŞINI DURDURMA ZAMANIDIR"

Açıklamada, şu görüşler dile getirildi: "Tırmanma olduğunda, nihai bedeli ödeyenler veya korku içinde yaşayanlar her zaman sivillerdir. Daha fazla can kaybını önlemek için acilen gerginliğin azaltılması gerekir. Hem Filistinliler hem de İsrailliler güvenli ve emniyet içinde yaşama hakkına sahiptir. Kanada ayrıca gerginliğin azaltılması ve adil ve barışçıl bir çözüm için daha güçlü bir rol oynamalıdır. Geçmişte Suudi Arabistan, Libya, Türkiye ve Sudan gibi ülkelere silah satmayı durduran Kanada için şimdi de yasa dışı işgal bitene kadar İsrail'e silah satışını durdurma zamanıdır."

Açıklamanın sonunda Kanada'nın, Filistinliler ve İsrailliler için adil ve sürdürülebilir çözüm oluşturulmasına yardımcı olmak için aktif bir rol oynaması gerektiğine dikkat çekildi.

Kanada'da İsrail'i çıldırtacak kampanya: Filistin işgali bitene kadar silah satmayın

Kaynak: Anadolu Ajansı

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