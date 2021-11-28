Kamyonuna geleneksel taş baskı sistemi kuran muhtar il il gezerek zeytinyağını tanıtacak

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 150 yıllık taş baskı sistemini mobil hale getirerek kamyonuna yükleyen kırsal Mutluköy Mahallesi'nin muhtarı Erdinç Tügen, gittiği kentlerde Edremit Körfezi'nde üretilen zeytinyağının tanıtımını yapacak.

Girişimci Tügen, bölgede imal edilen zeytinyağının tanıtımı amacıyla 200 bin liraya satın aldığı 2006 model kamyonunu mobil taş baskı zeytinyağı sıkım tesisine dönüştürdü.

Aracıyla ilk olarak zeytin ağacı olmayan şehirlere gitmeyi hedefleyen Tügen, gazetecilere yaptığı açıklamada, atalarından kalma 150 yıllık taş baskı ünitesiyle zeytinden tamamen doğal yağ elde ettiklerini söyledi.

Bu üniteyi önceden bahçelerinde kullandıklarını belirten Tügen, "Taş baskı zeytin sıkım sistemini mobile çevirerek Edremit Körfezi'mizin kültürünü, doğal güzelliğinde gelişmiş olan zeytin ağaçlarının meyvesini Türkiye'mizde daha iyi tanıtabilmek, zeytinyağını sofralarımızda daha fazla bulundurmaya teşvik etmek açısından tura çıkacağız." dedi.

Tügen, taş baskı zeytinyağı sıkım ünitesini iki yıl önce traktörün römorkuna yerleştirerek mobil hale getirdiklerini anlattı.

Bunu geliştirerek kamyona aldıklarını dile getiren Tügen, şöyle konuştu:

"Şu anda ünite, bir zeytin tanesini yarım saat içinde tamamen doğal olarak yağa dönüştürüyor. Aynı portakal sıkar gibi. Burada da zeytin tanesini ağacın üzerinden aldınız, taşa attınız, öğüttünüz, hamur haline getirdiniz; birinci işlem. Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı misinadan yapılmış çulların içine hamuru koydunuz, avucunuzun içinde sıkıştırır gibi mengene usulü sıkıştırdınız ve zeytin tanesinin içindeki su ve yağı 10 dakika içinde bir kaba aldınız. Toplam süreci 20 dakika ile yarım saat olan ve tamamen doğal, geleneksel dedelerimizin, babalarımızın yapmış olduğu işlemle halihazırda sofralarınıza tamamen doğal zeytinyağını getirebiliyoruz."

Tügen, mobil taş baskı zeytin sıkım ünitesine dönüştürmek için gerekli tüm yasal izinleri aldıkları kamyonla gelecek hafta yola çıkmayı planladıklarını sözlerine ekledi.