Kamyonet devrildi, sebze ve meyveler yola saçıldı
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Kamyonet devrildi, sebze ve meyveler yola saçıldı

Kamyonet devrildi, sebze ve meyveler yola saçıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildi. Kazada yaralanan olmazken, kamyonette bulunan sebze ve meyveler yola saçıldı.

Kaza, Salihli-Alaşehir yolu Beylikli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Kutbettin Ç. yönetimindeki 45 Z 4167 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, kamyonette bulunan sebze ve meyveler ise yola saçıldı.

Yola saçılan sebze ve meyveler ekipler tarafından temizlenirken, kamyonet ise çekici vasıtasıyla çekildi. - MANİSA

Kamyonet devrildi, sebze ve meyveler yola saçıldı
Kamyonet devrildi, sebze ve meyveler yola saçıldı
Kamyonet devrildi, sebze ve meyveler yola saçıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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