Kamyonet çaya uçtu, sürücü bulunamadı

Kamyonet çaya uçtu, sürücü bulunamadı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet çaya uçtu.

05.10.2019 22:58
Kamyonet çaya uçtu, sürücü bulunamadı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet çaya uçtu. Araç sudan çıkarılırken, sürücüsü ise bulunamadı.


Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde çayın içinde kamyoneti gören vatandaşlar polise haber verdi. Alarma geçen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin 5 metrelik çaya inip 44 KP 639 içinde plakalı kamyonette kimsenin bulunmadığını gördü. Kamyonet çayın içinden çekici yardımıyla çıkartıldı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı tahmin edilen sürücünün bulunması için çalışmalar sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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