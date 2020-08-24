Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı

Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı -Yaklaşık 130 daireli sitenin kullandığı araç yolu özel mülk olduğu gerekçesiyle sahibi tarafından toprak dökülerek ulaşıma kapatılınca site sakinleri duruma tepki gösterdi Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaklaşık...

24.08.2020 10:47 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:53

Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı

-Yaklaşık 130 daireli sitenin kullandığı araç yolu özel mülk olduğu gerekçesiyle sahibi tarafından toprak dökülerek ulaşıma kapatılınca site sakinleri duruma tepki gösterdi

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaklaşık 130 daireli sitenin kullandığı araç yolu özel mülk olduğu gerekçesiyle sahibi tarafından toprak dökülerek ulaşıma kapatılınca site sakinleri duruma tepki gösterdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 830 nolu sokakta bulunan yaklaşık 130 daireli sitenin kullandığı araç yolu, özel mülk olduğundan kamulaştırılma yapılmadığı gerekçesiyle sahibi tarafından toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı.

Site sakinleri yolun kapatılmasından dolayı araçlarıyla siteye giremediklerini 150 metrelik yol için yaklaşık 3 kilometre yol kat etmek zorunda kaldıklarını ifade ederek yaşadıkları mağduriyetin bir an çözülmesini istediler.

Olası bir yangın, acil hastalık durumunda ambulans ya da itfaiye aracının gecikmeli olarak siteye giriş yapacağını hatırlatan site sakinlerinden Eyüp Çimşitoğlu, "Karşıyaka Mahallesi 830 Nolu sokaktayız. Burası evlerimize giden yaklaşık 4 yıldır kullandığımız bir yoldu. Maalesef yolumuz belediye tarafından kamulaştırılmaması sebebiyle toprak sahipleri tarafından kapatıldı. 120-130 hane olarak yolun kapatılmasından durumundan dolayı 1 haftadır mağduriyet yaşamaktayız. İlgili yerlere, gerek toprak sahipleri gerekse kat malikleri tarafından gerekli bildirimler yapılmış ancak konunun mahkeme sürecinde olduğu bize ulaştırılmış. Şu anda mahkeme sürecinin tamamlanması bekleniyor. Bizim aldığımız bilgi bu yönde. En büyük sıkıntımız, Allah göstermesi bir yangın yada acil bir hasta olduğu zaman buraya ambulans, itfaiye aracının kısa sürede ulaşması mümkün değil. Alternatif yol olarak üst yoldan, yaklaşık 2-3 kilometre mesafeden buraya ulaşabilir. Bize evler satılırken burası resmi yol olarak gösterildi. Yani evin yolu burası olarak gösterildi. Gerek müteahhit, gerekse emlakçı tarafından bu konuda yanlış yönlendirildik. Evler bu şekilde bize satıldı. Satılacak ve kiraya verilecek ev kalmadığı için de toprak sahipleri tarafından yolumuz kapatıldı. Bizim asıl mağduriyetimiz toprak sahipleri tarağından değil, emlakçı ve müteahhit tarafından ayıplı mal satılmış bir durumla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Site sakinlerinden Celal Tütenk de yolun mal sahipleri tarafından tapulu yer olduğu için kapatıldığını ifade ederek "Mal sahipleri, 'Bu yer bizim tapulu malımız' diyerek buraya toprak döktüler. Yaklaşık 130 hane şu anda mağdur durumdayız. Burası bize satılırken yolun resmi yol olduğu söylendi. Biz de ona göre evlerimizi aldık. Bakalım nasıl çözülecek. Buraya ne itfaiye ne de ambulans girebilir. Allah korusun birisine bir şey olduğu zaman hesabını kim verecek. Yol kapanmadan önce evimize 100-150 metrede çıkıyorduk, şimdi 3 kilometre dolanıyoruz. Evimizin yolu burasıydı. Dolayısıyla burasını kestiler. Burası toprak yoldu sonradan belediye tarafından beton döküldü. Bu kadar işlem yapılırken burasının sahipleri nasıl müdahale etmediler. Şimdi bütün evler yapıldı satıldı her şey bitti ondan sonra bu yolu kestiler. Burada bir anormallik var" dedi.

Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi Magazin
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu 3. Sayfa
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı 3. Sayfa
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı Yaşam
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı
Dehşet saçan korona hastası, 'Yeterince ilgilenmedin' diyerek doktoru darp etti 3. Sayfa
Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Sürekli köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Sürekli köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Okmeydanı'nda arkadaşlarıyla dürüm yiyen gence silahlı saldırı
Okmeydanı'nda arkadaşlarıyla dürüm yiyen gence silahlı saldırı
Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek
Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Adana'da cep telefonunu gasp ettikleri çocuğu sulama kanalına attılar
Adana'da cep telefonunu gasp ettikleri çocuğu sulama kanalına attılar
Aşk, para, sağlık! Aysun Koç'tan 24-30 Ağustos haftalık burç yorumları
Aşk, para, sağlık! Aysun Koç'tan 24-30 Ağustos haftalık burç yorumları
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi
Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi
Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Amber Heard Onur Saylak Halit Ergenç Demet Özdemir
Spor Fuat Çapa Fatih Terim Eddie Newton Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sel Adana Kozan İzmir
Şu an buradasınız: Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 10:56:45. #1.14#
title