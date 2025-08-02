Kamu işçisinin zam oranı belli oldu mu? SON DAKİKA!

Kamu işçisinin zam oranı belli oldu mu? Ankara'da 600 bin kamu işçisi zammında anlaşma sağlandı. Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı. İşçi tarafı adına da Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve Hak-İş Başkan Yardımcısı Devlet Sert imzaladı. Peki, kamu işçisine zam oranı kaç oldu, işçi zammı 2025 ne kadar? Detaylar haberimizde...

KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI

Hükümet ile girdikleri zam pazarlığında istediklerini alamayan ve greve gideceklerini duyuran 600 bin kamu işçisini ilgilendiren kamuda zam pazarlığında anlaşma sağlandı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Ankara'da imzayı attı. Buna göre kamu işçisi yılın ilk 6 ayı için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11 zam alacak. Bunlara ek olarak maaşlara günlük 50 TL, aylık 1500 TL seyyanen zam ilave edildi.

KAMU İŞÇİSİNE ZAM TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay arasında önceki gece yapılan görüşmeler sonucunda kamu yeni teklifini sunmuştu. Buna göre, 2025 yılı için yüzde 24 artı 11'lik teklifte revizyon yapıldı. Yüzde 11'lik zammın üzerine günlük 50 TL aylık 1500 TL seyyanen zam ilave edilmişti.

Atalay, "Hükümetin son teklifi yüzde 100 olumlu değil ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. Neticede kararı verecek olanlar arkadaşlarımız, sendikalar. Ben burada yanlış bir şey söylememek için dikkat ediyorum. Karar onlarındır. Ben onların kararına uyarım. Evet, arkadaşlarımız yarın üyelerine ve sendikalarına gidecek. Derlerse ki 'bir problem yok', biz de bakanlığa 'tamam' diyeceğiz. Problem varsa 'yapmıyoruz' diyeceğiz. Bu son teklif. Bir daha görüşme olmayacak" diye konuşmuştu.

Ayrıca, Atalay, grevlerin 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden'de, 2 Ağustos Cumartesi günü de Zonguldak madenlerinde başlayacağını belirtmişti.

Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, grev 'Milli güvenlik' gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelenmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin ardından Atalay, şu sözleri kullanmıştı:

"Hükümetin son teklifi yüzde yüz olumlu değil ama olumluya yakın. Şimdi arkadaşlar görüşsünler. Çünkü kararı onlar verecekler. Ben dün de ifade ettiğim gibi ne ben bir yere imza atarım. Milletin kabul etmediği bir işin içinde olmam. O arkadaşlar karar verecek. İşçiler karar verecek. Üye karar verecek"