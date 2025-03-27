Kamu çalışanları için bayram tatili kaç gün? SON DAKİKA

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, kamu sektöründe görev yapan milyonlarca memurun gündeminde en çok yer alan sorulardan biri, bayram tatilinin toplam süresinin ne kadar olacağı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde seyahat, aile ziyareti ya da dinlenme planları yapmak isteyen çalışanlar, "Kamu çalışanları Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil yapacak? Tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?" sorularına yanıt arıyor. Peki, kamu çalışanları için bayram tatili kaç gün, ne kadar sürecek? İşte, merak edilenler…

KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2025 yılı Ramazan Bayramı takvimine göre, bayramın birinci günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Arefe günü ise 29 Mart Cumartesi olacak. Normal şartlarda bayram tatili 3,5 gün sürerken, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamayla bu süreye ek olarak 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri de idari izin kapsamına alındı.

Kamu çalışanları için bayram tatili kaç gün

Böylece kamu çalışanları için Ramazan Bayramı tatili 28 Mart Cuma mesai bitiminden başlayarak 6 Nisan Pazar akşamına kadar uzatıldı. Hafta sonlarıyla birleşen bu düzenleme sayesinde memurlar, toplamda 9 gün boyunca tatil yapma imkânı elde edecek.