Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

Yunan askerlerinin skandal Türkiye sloganına MSB kayıtsız kalamadı
Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız

Özel'in adaylık sorusuna verdiği yanıt Yavaş'ı küplere bindirecek
Uludağ'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti

Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti
İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı

Bilançoyu açıklayan Yerlikaya'dan sert tepki: Asitler, baltalar nedir?

Kamu çalışanları için bayram tatili kaç gün? SON DAKİKA

Kamu çalışanları için bayram tatili kaç gün? SON DAKİKA
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılı Ramazan Bayramı yaklaşırken, en çok merak edilen konuların başında kamu personelinin kaç gün tatil yapacağı geliyor. Bayram döneminde planlama yapmak isteyen milyonlarca memur, "Ramazan Bayramı tatili kamu çalışanları için kaç gün sürecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, kamu çalışanları için bayram tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, kamu sektöründe görev yapan milyonlarca memurun gündeminde en çok yer alan sorulardan biri, bayram tatilinin toplam süresinin ne kadar olacağı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde seyahat, aile ziyareti ya da dinlenme planları yapmak isteyen çalışanlar, "Kamu çalışanları Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil yapacak? Tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?" sorularına yanıt arıyor. Peki, kamu çalışanları için bayram tatili kaç gün, ne kadar sürecek? İşte, merak edilenler…

KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2025 yılı Ramazan Bayramı takvimine göre, bayramın birinci günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Arefe günü ise 29 Mart Cumartesi olacak. Normal şartlarda bayram tatili 3,5 gün sürerken, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamayla bu süreye ek olarak 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri de idari izin kapsamına alındı.

Kamu çalışanları için bayram tatili kaç gün? SON DAKİKAKamu çalışanları için bayram tatili kaç gün

Böylece kamu çalışanları için Ramazan Bayramı tatili 28 Mart Cuma mesai bitiminden başlayarak 6 Nisan Pazar akşamına kadar uzatıldı. Hafta sonlarıyla birleşen bu düzenleme sayesinde memurlar, toplamda 9 gün boyunca tatil yapma imkânı elde edecek.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title