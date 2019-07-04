Kalın: "(S-400) Nereye konuşlandırılacağı konusunda çalışmaları Milli Savunma Bakanlığımız, Hava...

Kalın: "(S-400) Nereye konuşlandırılacağı konusunda çalışmaları Milli Savunma Bakanlığımız, Hava...

Kalın: "(S-400) Nereye konuşlandırılacağı konusunda çalışmaları Milli Savunma Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve kuvvet komutanlıklarımız birlikte yürütüyorlar.

Kalın:

Kalın: "(S-400) Nereye konuşlandırılacağı konusunda çalışmaları Milli Savunma Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve kuvvet komutanlıklarımız birlikte yürütüyorlar."

Kaynak: AA
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