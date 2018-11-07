Kalın: "Pyd ve Ypg'ye Verilen Her Destek PKK Terör Örgütüne Verilmiş Destektir"

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları

Gazetecilerden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "PYD ve YPG'ye verilen her destek doğrudan veya dolaylı olarak PKK terör örgütüne verilmiş bir destektir."