Kalın: "Pyd ve Ypg'ye Verilen Her Destek PKK Terör Örgütüne Verilmiş Destektir"
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları Gazetecilerden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları
Gazetecilerden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "PYD ve YPG'ye verilen her destek doğrudan veya dolaylı olarak PKK terör örgütüne verilmiş bir destektir."