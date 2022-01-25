Kaleye sol bekin geçtiği ve 8 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir

Afrika Uluslar Kupası'nda takımın yarısı koronavirüse yakalanan Komorlar'da, Kamerun maçında kaleye sol bek geçti, 83 dakika 10 kişi oynadılar. Maç öncesi statta yaşanan izdihamda 8 futbolsever hayatını kaybetti. İzdiham nedeniyle 8 futbolseverin de hayati tehlikesinin devam ettiği, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelen Komorlar- Kamerun maçında tarihte eşine az rastlanır olaylar silsilesi yaşandı. Komorlar Milli Takımı koronavirüs ve sakatlıklar nedeniyle maçta kalesini sol bek mevkinde görev yapan futbolcusu Chaker Alhadhur'a emanet etti.

TARİHİ DİRENİŞ

Komorlar, 83 dakika boyunca 10 kişi oynadığı maçı 2-1 kaybetti. Maçta eski Beşiktaşlı Aboubakar, Kamerun'un bir golünü kaydetti.

8 KİŞİ DAHA TEHLİKEDE

Bu karşılaşma öncesi stadyumun girişinde izdiham yaşandı. 7 futbolsever hayatını kaybetti, 8 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor. 50 yaralının da tedavisinin devam ettiği belirtildi. Spor dünyası kayıpların daha da artmasından endişe ediyor.

KAPASİTE AŞILDI

60 bin kapasiteli stada 50 bin biletli taraftar alınacaktı. Ancak biletli olmayan futbolseverler de stada girmeye çalıştı. Yaşanan izdihamın sonucu ise vahim oldu.

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