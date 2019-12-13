Kale Kaymakamı Nurullah Kaya'ya güreşçilerden ziyaret
Kale İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi güreş takımı ve antrenörleri Kale İlçe Kaymakam vekili Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.
Kale İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi güreş takımı ve antrenörleri Kale İlçe Kaymakam vekili Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret
etti.
Battalgazi Kapalı Spor Salonu'nda 9 Aralık'ta 16 okulun katılımıyla yapılan gençler
A kategorisi okullararası Güreş müsabakalarında 1 altın, 4 gümüş ve 5
bronz madalya kazanarak Malatya İl birincisi olan Kale İzollu Çok
Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, kurs eğitmeni Onur Altunbey, Halk Eğitim
Müdürü Aziz Ayaz ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, Kale Kaymakam
Vekili Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.
İlçe Milli
Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, ziyarette yaptığı konuşmada, Kale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
bünyesinde açılan "Okullar Hayat Olsun" Projesi kapsamında güreş kursuna katılan İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi
öğrencilerinin büyük bir başarıya imza atarak il birincisi olduğunu hatırlatarak, başta kurs eğitmeni Onur Altunbey olmak üzere başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.
Kale
Kaymakam Vekili Nurullah Kaya da öğrencileri tebrik ederek başarılarının
devamını diledi.
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