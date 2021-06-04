Kaldırımda yürürken başına merdiven düştü
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Kaldırımda yürürken başına merdiven düştü

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | 3. Sayfa

Kaldırımda yürürken başına merdiven düştü Adana'da kaldırımda yürüyen bir genç kız, başına merdiven düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı Adana'da kaldırımda yürüyen bir genç kız, başına merdiven düşmesi sonucu yaralandı.

Kaldırımda yürürken başına merdiven düştü

Adana'da kaldırımda yürüyen bir genç kız, başına merdiven düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı

ADANA - Adana'da kaldırımda yürüyen bir genç kız, başına merdiven düşmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesinde meydana geldi. Shıla Tacik kız kardeşi Semira Tacik ile eve gitmek için Adnan Kahveci Bulvarındaki kaldırımda yürümeye başladı. İki kız kardeş K.Y. adlı kişinin reklam panosunda tamirat yaptığı yere geldiği sırada düşen merdiven Shıla Tacik'in başına isabet etti. Kaldırımda yürürken başına merdiven düşen genç kız yaralandı. K.Y. hemen durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Genç kız, olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tacik'in durumunun iyi olduğu K.Y.'den de şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Bu arada, Semira Tacik ise kaldırımda yürürken birden merdivenin kız kardeşinin kafasına düştüğünü ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.

K.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaldırımda yürürken başına merdiven düştü
Kaldırımda yürürken başına merdiven düştü
Kaldırımda yürürken başına merdiven düştü
Kaldırımda yürürken başına merdiven düştü
Kaldırımda yürürken başına merdiven düştü
Kaldırımda yürürken başına merdiven düştü
Kaldırımda yürürken başına merdiven düştü
Kaldırımda yürürken başına merdiven düştü
Kaldırımda yürürken başına merdiven düştü
Kaldırımda yürürken başına merdiven düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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