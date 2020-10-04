Kahramanmaraş'ta silahla vurulan kişi ağır yaralandı
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Kahramanmaraş'ta silahla vurulan kişi ağır yaralandı

04.10.2020 15:43 | Son Güncelleme: 04.10.2020 15:43
Kahramanmaraş'ta silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Kırsal İncecik Mahallesinde sokakta yürüyen S.T.A. (17) açılan ateş sonucu ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan S.T.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada ise şüpheli T.T. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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