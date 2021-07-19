Kahramanmaraş'ta bayram öncesi denetim
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Kahramanmaraş'ta bayram öncesi denetim

Kahramanmaraş'ta bayram öncesi denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'na yönelik denetimleri artırdı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'na yönelik denetimleri artırdı.

Kurban Bayramı öncesi vatandaşların güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesi adına yapılan denetimlerde, zabıta ekipleri 24 saat esasına göre görevlendirildi. Bayramda yoğunluk yaşanan toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirilirken, bir yandan da ticari faaliyetin yoğunlaştığı bölgelerde kurallara uygunluk kontrolleri sürüyor. Yasa dışı satışların ve duygu istismarıyla çıkar elde eden kişilerin engellendiği denetimlerde, yol ve kaldırım işgalleri, park yeri kontrolleri de kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca hayvan pazarlarında uzman veteriner hekimlerle koordineli şekilde yapılan denetimlerle, vatandaşların sağlığının korunması hedefleniyor. Sebze ve meyve halinde de kontrol gerçekleştiren ekiplerin, bayram süresince 7 gün 24 esasına dayalı vatandaşlara hizmet vermeyi sürdüreceği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta bayram öncesi denetim
Kahramanmaraş'ta bayram öncesi denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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