Kahramanmaraş'ta açan gelincikler güzel görüntüler oluşturdu
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Kahramanmaraş'ta açan gelincikler güzel görüntüler oluşturdu

Kahramanmaraş'ta açan gelincikler güzel görüntüler oluşturdu
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta doğada kendiliğinden yetişen gelincikler kırmızı renkleriyle göz dolduruyor.

Kahramanmaraş'ta doğada kendiliğinden yetişen gelincikler kırmızı renkleriyle göz dolduruyor.

Kahramanmaraş- Adana karayolu Yeşilyurt mevkisinde havaların ısınmasıyla beraber tarlalarda boy gösteren gelincikler, görsel şölen sunuyor.

İlkbaharın müjdecisi papatyalarla birlikte kırmızı beyaza boyanan tarlalar, kartpostallık manzara oluşturuyor.

Bazı vatandaşlar da görsel şölen sunan tarlalarda hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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