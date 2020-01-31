Kahramanmaraş'ta 118 mahalle yoluna kar engeli
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Kahramanmaraş'ta 118 mahalle yoluna kar engeli

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 118 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

31.01.2020 22:55 | Son Güncelleme: 31.01.2020 23:00
Kahramanmaraş'ta 118 mahalle yoluna kar engeli

'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 118 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.


Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle 'nda 2, Onikişubat'ta 6, Afşin'de 14, Ekinözü 16, 'da 34, Nurhak 5, Göksun 40 ile 2 karayolu, Andırın'da bir mahalle ile Geben-Göksun arası yollar yoğun trafiğe kapandı. Kar nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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