Kahramanmaraş'ta "Gençliğe ilham veren iş insanları ve tecrübe paylaşımı" temalı, Kahramanmaraş Sanayi ve İş Fırsatlarının Değerlendirilmesi Çalıştayı düzenlendi.

Vali Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğinde bir otelde düzenlenen çalıştaydaki konuşmasında, özellikle genç kuşakların, Türkiye'de başarı hikayesini ifa etmiş aktörlerin burada başarılarını anlatmasının büyük bir zenginlik kaynağı olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın değişik özelliklerde zenginliği barındıran bir şehir olduğunu dile getiren Özkan, "Kahramanmaraş alın teriyle çiftçilikten gelen tasarrufları sanayide tahvil ederek bir gelişim trendini göstermiştir. Dolayısıyla da en helalinden kazanmıştır. Bütün büyük sanayicilerimizin başlangıcına baktığımızda çiftçi ve toprakla teması var. Memleketimize önemli katkıları var." dedi.

Kahramanmaraş'ta sanayicilerin aldığı teşvikleri yatırıma dönüştürmesinin önemine dikkat çeken Özkan, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş, devletten aldıkları teşviklerin hepsini mutlaka Türkiye'de örnek teşkil edebilecek şekilde kullanarak bir katma değere dönüştürmüştür. Hem 1980'li yıllardaki teşvikler, özellikle 5084 kapsamındaki destek araçlarına baktığımız zaman, özellikle de son zamanlarda Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında Anadolu sermayesinin ilerlemesi, gelişmesindeki teşviklerden en güzel bir şekilde aldığı teşviklerle, yerli yerinde, en yüksek seviyede bir katma değer oluşturan bir şehir Kahramanmaraş'tır."

KMTSO Başkanı Serdar Zabun ise dürüst ve çalışkan girişimcileri ile Türkiye'nin gücüne güç katmak için var gücüyle üreten, aldığı teşviki son kuruşuna kadar ülkenin yatırımı için harcayan şehrin Kahramanmaraş olduğunu belirtti.

"125 ülkeye ihracat yapıyoruz"

En büyük hedeflerinin, sanayileşmede ve özellikle katma değeri yüksek üretim bakımından ilk 10 şehir arasında yer almak olduğunu ifade eden Zabun, "Bu hedef doğrultusunda Kahramanmaraş olarak çok çalışıyoruz. Geçmişte milli mücadelenin kahramanı olan şehrimiz, bugün 125 ülkeye ihracat yapan 300'den fazla ihracatçı şirketi ile Türkiye'nin ekonomisine güç katarak, ekonomide de kahraman olmuştur."dedi.

Zabun, kentte yıllık ortalama özel sektör yatırımlarının 1 milyar lirayı, şirketlerin aktif büyüklüğünün ise 40 milyar lirayı aştığını söyledi.

Bu başarıları sürdürmek ve geleceğe sağlam adımlarla koşmak, şehirde rekabet gücü yüksek bir üretim yapısı oluşturmak anlayışıyla, KMTSO olarak üzerilerine düşeni yerine getirdiklerini dile getiren Zabun, amaçlarının kadim kentin kalkınmasında öncü olmak, insanlara daha modern, güçlü bir şehir ve yüksek bir yaşam kalitesi sunmak olduğunu belirtti.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör ise tecrübe paylaşımının önemine dikkat çekti.

Yerel yönetimlerin gelecekteki misyonlarından birinin de yerel kalkınma, iş dünyasına alan açmak ve bunları teşvik etmek olduğunu dile getiren Güngör, "Bu nasıl olur? İş dünyasına alan açar. Boş şehri yatırımcıya cazip hale getirir. Yoksa dükkan açmaz, banka kurmaz, market işletmez. Oraya iş dünyasının yatırım yapması için her türlü altyapı ve alan açma gibi hizmetler yapar. Yerel kalkınmanın öncüsü olan AK Parti, yerel yönetimlerde de önemli başarılar elde etmiştir. Şehrimiz, bu manada önemli aşamalar kaydetmiştir. İnşallah biz de bundan sonra bu sorumluluğu üstlendiğimizde iş dünyamıza şehrimizi cazip hale getirecek faaliyetlere ağırlık vereceğiz." dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın eşi Şule Özdin Ünal'ın da katıldığı toplantı, iş insanları Hanefi Öksüz, Mutlu Alkan, Sina Afra, Gökhan Avcıoğlu, Fisun Usta, Cem Altunbüken'ün tecrübelerini paylaşımıyla devam etti.

Kaynak: AA