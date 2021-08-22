Kahramanmaraş'ın tescilli "Abbas inciri", fiyatı ve kalitesiyle üreticisini sevindiriyor

Bölgelerin ve iklimlerin kesişim noktası Kahramanmaraş'ta coğrafi işaret tescilli "Abbas inciri", talep, fiyat ve kalitesiyle üreticisini mutlu ediyor.

Bölgelerin ve iklimlerin kesişim noktası Kahramanmaraş'ta coğrafi işaret tescilli "Abbas inciri", talep, fiyat ve kalitesiyle üreticisini mutlu ediyor.

Ayva, üzüm ve çilek üretimiyle de öne çıkan Onikişubat ilçesinin Fatmalı, Kurtlar ve Cüceli mahallelerinde yetiştirilen Abbas inciri, henüz dalındayken alıcı buluyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla bahçe ve tarlalarda tarım işçileri tarafından özenle toplanan incir, büyüklüklerine göre ayrılarak plastik kap veya kasalara dolduruluyor. Kilogramı 10-20 liradan satılan incir, tedarikçi firmalar aracılığıyla hem yurt dışına hem de iç pazara sunuluyor.

Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünde görevli Doç. Dr. Muhammet Ali Gündeşli, AA muhabirine, Abbas incirinin 2019'da Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescili aldığını söyledi.

Abbas incirinin, bölge halkının en önemli gelir kaynakları arasında yer aldığını belirten Gündeşli, şöyle devam etti:

"Abbas incirini kurum olarak tescil ettirince bölgemiz incir üretimiyle dikkati çekmeye başladı. Üreticilerimiz iriliği ve doluluğuyla gözlere, lezzeti ve aromasıyla damaklara hitap eden inciri pazarlama konusunda sıkıntı yaşamıyor. Abbas inciri artık bir marka haline geldi. Bölgede üretilen incir Hatay, Gaziantep, Malatya, Kayseri, Konya, Osmaniye ve Şanlıurfa gibi illere gönderiliyor. Üreticilerimiz ve satıcılarımız fiyat ve kaliteden memnun. Abbas inciri bölgede adından söz ettiriyor. 300 dekar alanda üretimi yapılan ve açık alanda hasadı devam eden incirin yetiştiği bölge mikro klima özelliğe sahip olduğundan, kaliteli ve lezzetli bir ürün ortaya çıkıyor."

"Alan da satan da çok memnun"

Fatmalı Mahallesi Muhtarı Şeref Kalay da bölgede yıllık 400 ton incir yetiştirildiğini ifade etti.

"İnciri alan da satan da çok memnun." diyen Kalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretim güzel, çiftçiler fiyattan da kaliteden de memnun. Abbas inciri Türkiye'nin kaliteli incirlerinden biri, bölgenin en iyisi. Biz başka bir şeyden bu kadar para kazanamıyoruz. Buradan çeşitli illere araç gider. İncire eğer tam bakım yapılırsa içini tam doldurur. İçini tam doldurduğu için de verimli olur. İçinin şeker oranı, bakımı iyi olduğunda fazla olur. Çiftçi de çok memnun, sevkiyatını yapanlar da çok memnun."

"Günlük 15-20 ton kapasitemiz var"

Tüccar Mehmet Fıstık da incirden bölge halkının ciddi gelir elde ettiğini söyledi.

Ürünleri pazarlama konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını aktaran Fıstık, "Günlük 15- 20 ton kapasitemiz var. Raf ömrü uzun, kalitesi çok iyi. Bir kasa incir 100 ila 150 lira, maddi olarak çok iyi. Havalar iyi olduğundan verim çok iyi." diye konuştu.

Fatmalı Mahallesi'nde 10 yıldır incir üreticiliği yapan Ali Koç ise bu yıl verim ve kalitenin iyi olduğunu, incirlerini satma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadığını kaydetti.

Yetiştirdikleri incirin herkes tarafından bilindiğini anlatan Koç, "Ağaçta malımız kalmıyor. Toplayıp, markete teslim ediyoruz." dedi.

Koç, Abbas incirinin tescillenmesiyle bölgede yetiştirilen incirlere, tüccarların her geçen gün daha fazla ilgi göstermeye başladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün