Kağıthane'de 4 maskeli soyguncu, kuyumcu dükkanından 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kağıthane'de 4 maskeli soyguncu, kuyumcu dükkanından 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Kağıthane'de 4 maskeli soyguncu, kuyumcu dükkanından 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıKağıthane'de araçla gelen 4 maskeli soyguncu, otomatik silahlarla cadde üzerindeki bir kuyumcuya girerek yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de 4 maskeli soyguncu, kuyumcu dükkanından 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı

Kağıthane'de araçla gelen 4 maskeli soyguncu, otomatik silahlarla cadde üzerindeki bir kuyumcuya girerek yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Polis ekipleri kaçarken havaya ateş açan saldırganların peşine düşerken, tezgahların tamamının da kırıldığı görüldü. Soyguncuların girdiği ve kaçtığı anlar ise kameralara yansıdı.

Kağıthane'de 4 maskeli soyguncu, kuyumcu dükkanından 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı

Kağıthane'de 4 maskeli soyguncu, kuyumcu dükkanından 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı

Kağıthane'de 4 maskeli soyguncu, kuyumcu dükkanından 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kağıthane, Kuyumcu, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title