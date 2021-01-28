Kafası teneke kutusuna sıkışan kediyi okul müdürü kurtardı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde hayvanseverlerin bıraktığı kutudan mama yerken kafası kutuya sıkışan kedi, Van Gölü İlk ve Ortaokulu Müdürü Şahin Ballıkaya, tarafından kurtarıldı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde hayvanseverlerin bıraktığı kutudan mama yerken kafası kutuya sıkışan kedi, Van Gölü İlk ve Ortaokulu Müdürü Şahin Ballıkaya, tarafından kurtarıldı.

Tatvan ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki Van Gölü İlk ve Ortaokul Müdürü Şahin Ballıkaya, okuldan çıkıp evine giderken, yol kenarında kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi fark etti. Müdür Ballıkaya, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kafası sıkıştığı kutudan kurtarılan kedi ise hızla bölgeden kaçarak gözden kayboldu.

Ballıkaya, kafası kutuda sıkışan kediyi kurtardığı için mutlu olduğunu belirterek, "Okuldan çıktım ve evime doğru yürüyordum. Yol kenarında bir kedinin karlar içerisinde boğuştuğunu fark ettim. Kedinin kafası metal bir kutuya sıkışmıştı. Kediyi yakalayıp dikkatli bir şekilde kafasındaki kutuyu çıkarttım. Kedi çok korkmuştu, çok panikti ve kurtulduğu anda kaçıp uzaklaştı. Metal kutunun kedi yaş maması konservesi olduğunu anlayınca, civardaki çöp kutularına baktım. Bu kedimizi şans eseri kurtardık, sağlık durumu iyi ama insanların dikkatli olması lazım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceren KURTYE