Kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
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Kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

26.01.2020 20:38 | Son Güncelleme: 26.01.2020 20:44
Kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

'nin ilçesinde, kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde, bidona sıkışmış köpek olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, içerisinde yiyecek bulunan bidonu keserek köpeği kurtardı.

Su ve yiyecek verildikten sonra sokağa bırakılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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