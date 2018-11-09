Kafaoğlu: "Rahmet ile Yad Ediyoruz"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu "10 Kasım Atatürk'ü Anma" günü dolayısıyla yayınladığı mesajında "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve rahmetle yad ediyoruz"dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 90'ncı yılında Başkan Kafaoğlu'nun yayınladığı mesajında ""Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz komutan ve büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 90'ncı yılında minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Hayatını ülkesine adayan Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti, kadim medeniyeti üzerinde yükselerek bir yandan miras aldığı Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmakta diğer yandan da güçlü bir ülke olarak hiçbir dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin mazlum coğrafyaların sesi olmaktadır. Gururla ifade etmeliyiz ki; bugün ülkemiz dünyada söz sahibi, dostluğu aranan ve uluslararası sorunların çözümünde stratejik rol üstlenen, gerçekleştirdiği hamlelerle ilham kaynağı bir ülke konumundadır. Tarihsel süreci içerisinde zorluklarla karşılaşan milletimiz, iradesi, duası ve kurtuluş mücadelesi ile her türlü sıkıntının üstesinden gelmiştir. Aziz Milletimiz binlerce yıldır olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde tüm güçlükleri yenecek azim ve kararlılıktadır. Bugün hak ve özgürlükler konusunda önemli mesafeler kat ederek bir yandan demokrasimizi üst seviyelere ulaştırmak diğer yandan da yatırım ve büyük projelerle ekonomimizi güçlendirerek, milletimizin refah seviyesini artırmak için gayret göstermekteyiz. Şehit ve Gazilerimizin ülkemiz için göstermiş oldukları fedakarlıklara karşı bize düşen, o günkü inançla milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacak genç nesillerimizi yetiştirmektir. Bu cennet vatanı bizlere emanet eden, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve rahmetle yad ediyoruz"dedi. - BALIKESİR