Kafa karıştıran arkadaşlık! Murat Dalkılıç ve Sezer Çakır bir arada...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kafa karıştıran arkadaşlık! Murat Dalkılıç ve Sezer Çakır bir arada...

Kafa karıştıran arkadaşlık! Murat Dalkılıç ve Sezer Çakır bir arada...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Hande Erçel'in Kerem Bürsin'le ilişkisini ilan etmesinin hemen ardından, eski aşkı Murat Dalkılıç da Sezer Çakır'la görüntülendi.

Hande Erçel'in Kerem Bürsin'le ilişkisini ilan etmesinin hemen ardından, eski aşkı Murat Dalkılıç da Sezer Çakır'la görüntülendi. İkili, önceki gün Etiler trafiğinde aynı araç içinde objektife yansıdı. Çakır muhabirleri fark ettiği ilk an panikleyerek yüzünü gizledi.

Murat Dalkılıç, sorular üzerine "Sezer çok yakın arkadaşım" dedi. Şarkıcı "Sezer Hanım neden yüzünü gizledi?" sorusuna da "Makyajsız olduğu için" yanıtını verdi. Ancak Çakır makyajlıydı. İkili daha sonra Ulus'taki bir eve gitti.

Kaynak: Hürriyet

Aynur Aydın babasından yediği 'estetik' fırçasını takipçileriyle paylaştı
Aynur Aydın babasından yediği 'estetik' fırçasını takipçileriyle paylaştı
Aylardır Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin, kamera karşısında aşkını ilan etti
Aylardır Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin, kamera karşısında aşkını ilan etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Antony Blinken Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Seda Sayan Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Arda Turan Ali Tandoğan Samet Aybaba Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kafa karıştıran arkadaşlık! Murat Dalkılıç ve Sezer Çakır bir arada... - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 08:05:39. #1.16#

title