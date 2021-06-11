Kadınların umudu mikro kredi 18 yaşında

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2007 yılında itibaren bin 90 dar gelirli aileye 4 milyon 750 bin lira kredi dağıtan Mikrokredi'nin 18. yılı nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2007 yılında itibaren bin 90 dar gelirli aileye 4 milyon 750 bin lira kredi dağıtan Mikrokredi'nin 18. yılı nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

18. yıl etkinlikleri kapsamında Silvan ilçesinde Mikrokredi kullanan kadın girişimcilere ziyaret etiklerini söyleyen Mikrokredi Silvan Şube Yöneticisi Sabriye Yılmaz, "11 Haziran 2003 yılında kurulan ve şimdiye kadar 1 milyar 150 milyon lirayı aşan mikrokredi desteğiyle kadın girişimcilerimizi destekleyen bir oluşumuz. Genel anlamda 1 milyon hayata dokunduk. Dolayısıyla Silvan ilçemizde de 2007 yılından şimdiye kadar bin 90 dar gelirli aileye 4 milyon 750 bin lira kredi dağıttık. 18. yıl etkinlikleri kapsamında Silvan ilçemizde İpek Güneş adlı esnafımızı ziyaret ederek, başarılar diledik. İpek hanım bizde küçük meblalarla girdiği tekstil sektöründe işi daha da büyüterek, ürün çeşitlerini arttırmış durumda. 18. kuruluş yıl dönümümüz münasebetiyle girişimcilerimizi ziyaret ederek moral ve motivasyon açısından daha güçlü, daha güvenli bir şekilde ayakta durmalarını sağlamaktayız. Silvan ilçemizde evde oturan ve hiç bir iş yapmayan yoksul kadınlarımıza mikrokredi sayesinde girişimci ruhunu oluşturulmasını sağlamak amacıyla kadınlarımızla bir bir görüşmeler yapıyoruz. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Türkiye'de Mikrokredinin Öncüsü Prof. Dr. Aziz Akgül, 2021 yılı itibariyle 11 Haziran tarihinin her yıl Mikrokredi günü olarak kutlanması talimatları doğrultusunda bizlerde Mikrokredi Silvan Şubesi olarak 11 Haziran 2021 günü böyle bir etkinlik yaptık" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı