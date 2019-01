Kadınların Sertifika Heyecanı

Samsun'da "Kadının Güçlendirmesine Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında düzenlenen "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi"ni başarıyla tamamlayan 23 kadına sertifikaları verildi.

Kadının sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda güçlendirilmesi amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, KOSGEB Hizmet Merkezi, Çalışma ve İş Kurumu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Merkez Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile İlkadım Belediyesinin ortak olduğu çalışma planı çerçevesinde, "Kadının Güçlendirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü Sertifika Töreni" düzenlendi. Törende, sığınma ve kadın konuk evlerinde kalan 23 kişi sertifikalarını aldı.

Tok: "Geliştirdiğimiz her projede hanım kardeşlerimizi düşünüyoruz"

Yaşamın her alanında eğitim çalışmalarına önem verdiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Kadınların içerisinde olmadığı hiçbir çalışma, mutlak başarıya ulaşamaz. Geliştirdiğimiz her projede hanım kardeşlerimizi düşünerek hareket ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana kadınlarımızla ilgili çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Hanımlar Lokalimizde yüzlerce kadınımız tesisimizin tüm imkanlarından faydalanarak sosyal yaşamın içerisinde aktif bir şekilde yer alıyor. Kültür merkezlerimizde bayanlar, çeşitli branşlarda kurs görmekte ve el becerileri kazanmaktadır. Kadınlarımız için mutlu ve huzurlu çalışma ortamları oluşturuyoruz. Bu doğrultuda belediyemiz ve İlkadım Belediyesi Kent Konseyi aslında çok önemli bir çalışma ile sertifika töreninde sizlerle buluştu. Biz yol, kaldırım, parklar, bahçeler, halı sahalar tesisler ve birçok yer yapıyoruz. Bu yaptığımız iş de oldukça önemli. Çünkü siz hanım kardeşlerimiz aldığınız bu sertifikasıyla inanıyorum ki girişimcilikte örnek işlere imza atacaksınız. İş sahibi olma yolunda aldığınız bu belge hepinize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Biz sizler her daim sizler için proje üretmeye ve çalışmaya devam edeceğimizi de ifade etmek isterim" dedi.

Kadınlar için bu törenin önemli olduğuna vurgu yapan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, "Bizler kadının güçlendirilmesi, topluma kazandırılması adına değişik kurum bakım hizmetlerimiz ve farklı sosyal hizmet modellerimiz bulunmaktayız. Bunlarından en önemlilerinden birisi Şiddeti Önleme Merkezinin yaptığı çalışmalar. Buradaki temel amacımız kadın konuk evlerinde barınma hizmeti alan kadınlarımızı topluma kazandırmak. Buralardan çıktığında onlara bir meslek kazandırabilmek" diye konuştu.

İŞKUR Müdür Yardımcısı Köksal Kır ise bu sertifika törenin önemli olduğunu, belgelerini alan 23 kişiye belgelerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Program sonunda İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve diğer protokol üyeleri girişimci kadınlara belgelerini takdim ettiler.

Programa ayrıca Şiddeti Önleme Merkezi Müdürü Tuğba Talay, KOSGEB KOBİ Uzmanı Fatih Havuz, İlkadım Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Şamil Bilgü, Kent Konseyi Genel Sekreteri İbrahim Kurt, Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Halise Mutlu ve kursiyerler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA