Kadınların 'hamak' mesaisi
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Kadınların 'hamak' mesaisi

Kadınların 'hamak' mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde Makrome Örgü Kurslarını bitiren kadınlar, hamak örerek ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde Makrome Örgü Kurslarını bitiren kadınlar, hamak örerek ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Acıgöl Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçede düzenlenen ve 2 ay boyunca devam eden makrome örgü kursuna 85 kadın katıldı. Kursa katılan 67 kursiyer kadın belge almaya hak kazanırken 21 kursiyer kadın ise pandemi döneminde evlerinde hamak yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Acıgöl Kaymakamı Salih Kaya açıklamasında pandemi döneminde evlere kapandığımız bu dönemlerde kadınlar hamak üretimi yaparak hanelerine önemli bir gelir kaynağı sağladıklarını ifade etti. Kaymakam Kaya, "Biz bu çalışma için öncelikle Halk Eğitim Merkezi Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Bizim bu çalışmamızın ana sebebi ilçemizdeki kadınların el emeklerini katma değerlerini ülke geneline yaymak ve pandemi döneminde evde olan kadınlarımıza bir gelir kapısı sağlamaktı. Bu işte başarılıyız. Önümüzdeki günlerde bir kadın kooperatifi kurarak bu işleri büyütmeyi planlıyoruz. Bu durumdan çok mutluyuz. Biz artık İstanbul'dan siparişler almaya başlıyoruz. Kadın kooperatifimiz aktifleştiği zaman ilginin çok daha artacağına eminiz. Biz şuan ki durumdan çok mutluyuz. Şuanda pandemi döneminde evlere iyice kapandık. Kadınlar hanelerine önemli bir gelir kaynağı sağlıyor. Bu hem ekonomimize katkı sağlıyor hem de ilçemizin gelişmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

Acıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Caner Ertaş ise 191 saatlik makrome örgü kursunu pandemi öncesinde tamamladıklarını ve şuanda kursu başarıyla tamamlayan 67 kursiyerden 21'inin evlerinde hamak ürettiklerini söyledi. Ertaş, "Makrome örgü yapım kursumuz 191 saatlik bir kurs olup 2 ay sürdü. Kadınlarımız pandemiden öncesinde halk eğitim merkezi ve mahallelerinde bulunan okullarında bu eğitimi aldılar. Şuan 85 kursiyerimiz devam etti. 67 kursiyerimiz belge almaya hak kazandı. Bunlardan 21'i de evlerinde hamak üretiyorlar. Hem ilçemize hem kendi ekonomilerine katkı sağlıyorlar" diye konuştu.

Acıgöl Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen makrome örgü kursunu başarıyla tamamlamasının ardından evde hamak yapımına başlayan üniversite öğrencisi Ayşe Yorulmaz online derslerden arta kalan zamanlarda hamak yaptığını böylelikle maddi bir kazancı olduğunu ifade etti. Yorulmaz, "Aslında zor değil. İlk başta ben bunu bilmiyordum ama Acıgöl Halk Eğitim Merkezinde düzenlene kurs sayesinde bunu öğrendim. Normalde üniversite öğrencisiyim. Ama pandemi dolayısıyla derslerimiz online olarak devam ediyor. Online derste arta kala zamanda bu iş ilgi ilgileniyorum. Benim için hem bir hobi hem de maddi destek oluyor. Bir hamağı bir günde bitirebiliyorum" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kadınların 'hamak' mesaisi
Kadınların 'hamak' mesaisi
Kadınların 'hamak' mesaisi
Kadınların 'hamak' mesaisi
Kadınların 'hamak' mesaisi
Kadınların 'hamak' mesaisi
Kadınların 'hamak' mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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