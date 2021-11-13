Kadınların halk oyunlarına olan ilgisi büyük

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri'nde düzenlenen halk oyunları kursuna katılan kadınlar, yöresel oyunları öğrenirken sosyalleşmenin de keyfini yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi, Belde Evleri'nde düzenlenen kurslar ile kadınlar için faydalı ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Ömerağa Belde Evi'nde gerçekleştirilen halk oyunları kursuna katılan 17 kadın da haftada iki gün olmak üzere bir araya geliyor. Uzman eğitmen eşliğinde harmandalı, horon, erik dalı gibi oyunları öğrenen kadınlar, güvenli ve aile sıcaklığında bir ortamda sosyalleşmenin keyfine varıyor. Kadınlar, Belde Evlerinde düzenlenen eğitimlerden dolayı memnuniyetini belirterek Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletiyor.

Tepebaşı Belediyesi ayrıca tüm merkezlerinde gerçekleştirdiği etkinlikleri, korona virüs (Covit-19) tedbirleri eşliğinde düzenliyor. Başta kadınlar olmak üzere mahalle sakinlerinin bir araya geldiği Belde Evleri de ekipler tarafından her gün özenle dezenfekte ediliyor. - ESKİŞEHİR