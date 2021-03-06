Kadınlar günü indirimleri başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kadınlar günü indirimleri başladı

06.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:24
Kadınlar günü indirimleri başladı

Özhan Marketler Zinciri, dostları için düzenlediği etkin kampanyalar ile yüzleri güldürüyor.

Özhan Marketler Zinciri, dostları için düzenlediği etkin kampanyalar ile yüzleri güldürüyor. Özhan Kart'la 14 Mart tarihine kadar sürecek büyük indirimler müşterilerini bekliyor.

Yılın her dönemi için yepyeni indirimler ve birbirinden çeşitli fırsatlar sunulurken, gıdadan temizlik malzemesine, kişisel bakımdan ev gereçlerine kadar farklı kategorilerde indirimler görmek mümkün oluyor. Mağazalar zincirinin kadınlar gününe özel olarak sunduğu indirimler ilgi çekiyor.

Tüm mağazalarında ve online alışveriş kanalında kadınların ilgisini çekecek avantajlı kampanyalar sunuluyor. Tüm cilt bakım kremlerinde, saç boyalarında yüzde 50 indirim fırsatı bulunuyor. Ev tekstil ürünleri ve zücaciye grubunda cazip kampanyalar sunuluyor. Kozmetik, terlik ve çiçek reyonlarında da kaçırılmayacak fırsatlar mevcut. Ayrıca Özhan Kart müşterilerine özel binlerce farklı kategori ürününde uygun kampanyalar devam ediyor.

'Kusursuz müşteri memnuniyetini' benimseyen Özhan, kaliteli, güvenli ve hijyenik alışverişten de taviz vermeden müşterilerinin beklentilerini karşılıyor. Kadınlar gününe özel sunulan kampanyalara dikkat çeken Mağazalar Zinciri Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, "Kadınların tercih ettiği kaliteli ürünlerde çok cazip fırsatlar sunuyoruz. Birçok marka ile birlikte yürüttüğümüz kampanyalarla alışverişlerinde kartlarını kullanan dostlarımıza indirimler, promosyonlar kazandırıyoruz" dedi. - BURSA

Kadınlar günü indirimleri başladı
Kadınlar günü indirimleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Hakan Taşıyan Müslüm Gürses
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Caner Erkin Emre Taşdemir Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadınlar günü indirimleri başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 10:26:09. #1.16#
title