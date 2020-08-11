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Kadınlar EuroLeague ve EuroCup'ta mücadele edecek takımlar belli oldu

Basketbolda Kadınlar EuroLeague ve EuroCup 2020-21 sezonunda mücadele edecek takımlar açıklandı.

Kadınlar EuroLeague ve EuroCup'ta mücadele edecek takımlar belli oldu
11.08.2020 13:02 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:05

Basketbolda Kadınlar EuroLeague ve EuroCup 2020-21 sezonunda mücadele edecek takımlar açıklandı. Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe Öznür Kablo doğrudan EuroLeague'e katılırken, İzmit Belediyespor elemelere girecek. Adana Büyükşehir Belediyesi, Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdare, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve OGM Ormanspor ise EuroCup'ta oynayacak.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre; iki turnuvanın da kura çekimi 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilecek.

KADINLAR EUROLEAGUEKadınlar EuroLeague'e 18 kulüp kayıt olurken, bu kulüplerden 14'ü normal sezona direkt katılım hakkı elde etti. Kalan 4 takım ise eleme maçları oynayacak. Elemeler iç saha ve deplasman olmak üzere iki maç üzerinden oynanacak.Sezona direkt katılma hakkı elde eden takımlar şu şekilde: UMMC Ekaterinburg (Rusya)Lyon ASVEL Feminin (Fransa)Fenerbahçe Öznür Kablo (Türkiye)Sopron Basket (Macaristan)Arka Gdynia (Polonya)CB Avenida (İspanya)ZVVZ USK Praha (Çekya)Famila Basket Schio (İtalya)TTT Riga (Letonya)Dynamo Kursk (Rusya)Tango Bourges Basket (Fransa)Galatasaray (Türkiye)BC Nadezhda (Rusya)Basket Landes (Fransa)

Elemelerde yer alacak takımlar ise şunlar: İzmit Belediyespor (Türkiye)Aluinvent DVTK Miskolc (Macaristan)Spar Citylift Girona (İspanya)ACS Sepsi-SIC (Romanya)

Elemelerde yer alacak kulüpler, Kadınlar EuroCup konferans kuralı gereği coğrafi yakınlıklarına göre ikiye ayrılacak. Buna göre elemelerdeki eşleşmeler şöyle: Konferans 1: Aluinvent DVTK Miskolc - İzmit BelediyesporKonferans 2: Spar Citylift Girona vs ACS Sepsi - SIC

Üç yıllık sıralamada daha yüksek puan toplayan Aluinvent DVTK Miskolc ve Spar Citylift Girona, ikinci maçlarını kendi sahalarında oynayacak. Elemeleri kazananlar, Kadınlar EuroLeague normal sezonuna yükselirken, kaybedenler, Kadınlar EuroCup normal sezonunda, ilgili konferansa otomatik olarak yerleşecek.

KADINLAR EUROCUPKadınlar EuroCup'a 33 kulüp kayıt olurken, EuroLeague elemelerinden gelen 2 kulüple birlikte 35 takım olacak. Normal sezon 32 takımla oynanacağından, takım sayısını azaltmak için iki maçlı, 3 eleme oynanacak.Normal sezonda 32 takım, 8'erli 4 grupta mücadele edecek. Takımlar coğrafi yakınlık ve bir ülkeden katılan kulüp sayısına göre iki ayrı konferansa ayrılacak.Konferans 1: Kadınlar EuroLeague Konferans 1 eşleşmesi mağlubuSparta&K Moscow Region Vidnoje (Rusya)PBC MBA Moscow (Rusya)OGM Ormanspor (Türkiye)Bellona Kayseri Basketbol (Türkiye)Birevim Elazığ İl Özel İdare (Türkiye)Adana Büyükşehir Belediyesi (Türkiye)Hatay Büyükşehir Belediyespor (Türkiye)Atomeromu KSC Szekszard (Macaristan)Uni Gyor (Macaristan)VBW CEKK Cegled (Macaristan)KZ AZS AJP Gorzow WKLP (Polonya)KP Brno (Çekya)A3 Basket Umea (İsveç)Neve David Ramla (İsrail)BC Prometey (Ukrayna)

Konferans 2: Kadınlar EuroLeague Konferans 2 eşleşmesi mağlubu ve EuroCup elemelerinden gelecek 2 kulüpLanderneau Bretagne Basket (Fransa)Flammes Carolo Basket (Fransa)Roche Vendee Basket (Fransa)ESBVA-LM (Fransa)Lointek Gernika Bizkaia (İspanya)Valencia BC (İspanya)Cadi La Seu (İspanya)Umana Reyer Venezia (İtalya)Castors Braine (Belçika)Basket Hema SKW (Belçika)Phantoms Basket Boom (Belçika)BC Elfic Fribourg (İsviçre)

Elemelerde mücadele edecek kulüpler: Saint-Amand Hainaut Basket (Fransa)CDB Clarinos de La Laguna (İspanya)Basket Namur Capitale (Belçika)Kangoeroes Mechelen (Belçika)BC Winterthur (İsviçre)

BBC Grengewald Hueschtert (Lüksemburg)


Kaynak: DHA

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