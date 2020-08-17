Kadınlar Euroleague ve Eurocup'ta gruplar belli oldu Kadınlar Euroleague ve Eurocup 2020-21 sezonu grupları, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu.

Kadınlar Euroleague ve Eurocup 2020-21 sezonu grupları, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu. Euroleague'de Fenerbahçe A, Galatasaray da B Grubu'nda mücadele edecek.

Kadınlar Euroleague'de 14 takımın direkt olarak grup aşamasından başlayacağı turnuvada yer alacak son iki kulüp elemeler sonucunda belirlenecek. Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe doğrudan Euroleague'de mücadele edecek olup, İzmit Belediyespor ise elemelere katılacak. Kura çekimi öncesi, Kadınlar Euroleague'in yeni logosu da tanıtıldı.

Kadınlar Euroleague ve diğer Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa kulüp müsabakalarının başlama kararı, 1 Eylül 2020'de FIBA Avrupa Kurulu tarafından verilecek.

Kadınlar EuroLeague'de gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu

Fenerbahçe

Dynamo Kursk (Rusya)

ZVVZ USK Praha (Çekya)

Nadezhda (Rusya)

Perfumerias Avenida (İspanya)

LDLC Asvel Feminin (Fransa)

VBW Arka Gdynia (Polonya)

İzmit Belediyespor - Aluinvent Miskolc (Macaristan) eşleşmesi galibi

B Grubu

Galatasaray

Sopron Basket (Macaristan)

Bourges Basket (Fransa)

Famila Schio (İtalya)

TTT Riga (Letonya)

Basket Landes (Fransa)

Girona (İspanya) - Sepsi (Romanya) eşlemesi galibi

Eurocup'ta Türk takımları Konferans 1'de yer aldı

Takımların iki konferansa ayrıldığı Kadınlar Eurocup'ta ise tüm Türk takımları Konferans 1'de yer aldı. Buna göre A Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol; Atomeromu Szekszard, Uni Gyor ve Promotey ile üst tur mücadelesi verecek. B Grubu'nda OGM Ormanspor; A3 Basket Umea, Neve David Ramla ve İzmit Belediyespor - Aluinvent Miskolc eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. C Grubu'nda ise Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Büyükşehir Belediyesi Adanaspor; Sparta & K M.R., Vidnoje ve Cekk Cegled ile karşı karşıya gelecek. Birevim Elazığ İl Özel İdare de MBA Moskova, AJP Gorsow ve KP Brno ile D Grubu'nda mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA