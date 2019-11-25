Kadınlar 2.Lig 6.Hafta

25.11.2019 08:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:02

Kayseri Gençlerbirliği, ligin 6.haftasında evinde oynadığı maçta Nusaybin Gençlik Spor'u 6-0'lık sonuçla mağlup etti.



Kadınlar 2.Liginde zirve mücadelesi veren Kayseri Gençlerbirliği yoluna namağlup devam ediyor. Hafta sonu Erkilet Stadında oynadığı maçta orta sıralarda yer alan rakibi Nusaybin Gençlik Spor'u her iki yarıda attığı goller ile 6-0 gibi farklı sonuçla mağlup eden Kırmızı Siyahlılar ikinci sıradaki yerini koruyor.



Nusaybin Gençlik Spor karşısında Kayseri Gençlerbirliği'nin gollerini Ayşegül Elif Hemit (2), Mine Okaytu (2), İrem Barut ve Saniye Aslano kaydetti.



Ligde geride kalan 6.hafta sonunda 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kayseri Gençlerbirliği 16 puan topladı. 6.hafta sonunda rakip filelere 21 gol atan Kırmızı Siyahlılar kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Kayseri Gençlerbirliği, ligin 7.haftasını puansız BAY olarak geçecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA