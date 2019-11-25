Haberler » Spor » Kadınlar 2.Lig 6.Hafta - Spor

Kadınlar 2.Lig 6.Hafta

Kayseri Gençlerbirliği, ligin 6.haftasında evinde oynadığı maçta Nusaybin Gençlik Spor'u 6-0'lık sonuçla mağlup etti.

25.11.2019 08:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:02
Kadınlar 2.Lig 6.Hafta

, ligin 6.haftasında evinde oynadığı maçta Gençlik 'u 6-0'lık sonuçla mağlup etti.


Kadınlar 2.Liginde zirve mücadelesi veren Kayseri Gençlerbirliği yoluna namağlup devam ediyor. Hafta sonu Stadında oynadığı maçta orta sıralarda yer alan rakibi Nusaybin Gençlik 'u her iki yarıda attığı goller ile 6-0 gibi farklı sonuçla mağlup eden Kırmızı Siyahlılar ikinci sıradaki yerini koruyor.


Nusaybin Gençlik karşısında Kayseri Gençlerbirliği'nin gollerini Ayşegül Elif Hemit (2), Mine Okaytu (2), İrem Barut ve Saniye Aslano kaydetti.


Ligde geride kalan 6.hafta sonunda 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kayseri Gençlerbirliği 16 puan topladı. 6.hafta sonunda rakip filelere 21 gol atan Kırmızı Siyahlılar kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Kayseri Gençlerbirliği, ligin 7.haftasını puansız BAY olarak geçecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.