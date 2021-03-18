Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi
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Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi

18.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:33
Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi

Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk birinciliğini yaşatarak tarihe geçen Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi.

Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk birinciliğini yaşatarak tarihe geçen Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 26-28 Mart tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılması planlanan Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Mersin Cimnastik Salonu'nda çalışmalarına başladı.

Milli takım antrenörü Ekin Güler'in gözetiminde hazırlıklarını sürdüren sporcular, günde çift antrenman yapıyor.

Ay-yıldızlı ekibin Mersin kampı, 24 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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