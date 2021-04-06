Kadın Milli Takımlar çalışmalara Riva'da başladı
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Kadın Milli Takımlar çalışmalara Riva'da başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kadın Milli Takımlar çalışmalara Riva'da başladı

Kadın Milli Takımlar'ın hazırlık kampı Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı.

Kadın Milli Takımlar'ın hazırlık kampı Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı. Ay-yıldızlıların geniş oyuncu havuzunda yer alan oyuncularla gerçekleştirdiği kamp 11 Nisan'a kadar sürecek.

Kampa, Kadın Milli Takımlar teknik ekibinin yapmış olduğu oyuncu izleme ve taramaları çalışmaları sonucunda tespit edilen, yurt dışında futbol yaşantısına devam eden potansiyelli futbolcular katıldı. Ayrıca 2020-21 sezonunda yurt dışına transfer olan oyuncular da kampta yer aldı.

17 Nisan'da başlayacak Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde mücadele eden kulüplerin düzenini etkilememek amacıyla kampa yerel lig oyuncuları davet edilmedi.Milli takımın aday kadrosunda şu isimler yer aldı: KALECİLER: Gamze Nur Yaman (Zhilstroy-1), Kevser Gündoğdu (Türkiyemspor Berlin), Melissa Abiral (Spuso Skn St.Pölten Frauen)DEFANS: İpek Kaya (Stade Brestois 29), Gülbin Hız (Zhitlobud-2), Dilan Yeşim Taşkın (SV Horn), Yaşam Göksu (S.E. Aem), Büşra Kuru (FFC Niederkirchen), Derya Arhan (Zhitlobud-2)ORTA SAHA: Meryem Cennet Cal (TSG 1899 Hoffenheim), Senay Alibek (SPVGG  Greuther Fürth), Selin Marz (1.FC Köln), Lalia Dali Storti (AS Saint Etienne), Berna Tokmak (SC13 Bad Neuenahr), Sanem Felek (FC Bergheim), Beyza Kara (Hamburger SV), Ecem Cümert (MSV Duisburg), Leyila Aydın (Türkiyemspor Berlin), Gizem Güçlü (FC Aarau), Ayşe Demirci (Gardner Webb University Women's Soccer), Ceyda Altunay (L'eveil Sportif de Genas Azieu)FORVET: Birgül Sadıkoğlu (Zhilstroy-1), Miray Cin (MSV Duisburg), Tülin Kuyucak (FC Eindhoven Av)

Kadın Milli Takımlar çalışmalara Riva'da başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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