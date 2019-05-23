SİVAS'ın Hafik ilçesinde bulunan Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan kadın mahkumlar arasında futbol turnuvası düzenlendi. Kadın mahkumların çocuklarıyla sahaya çıktığı turnuvada, 'Menekşe' takımı şampiyon oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Kadın Açık Cezaevi'nde düzenlenen futbol turnuvasına, 4 takım katıldı. Eleme usulü yapılan maçlar sonunda finalde 'Kardelen' ve 'Menekşe' takımları karşı karşıya geldi. Cezaevi bahçesindeki halı sahada düzenlenen final maçında kadın mahkumlar, sahaya çocukları ile birlikte çıktı. Final maçını Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Hafik Kaymakamı Rahmi Bulut, Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, Sivas Adliyesi'nde görevli bazı hakimler ile cezaevi yöneticileri ve personeli izledi. Karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanan 'Menekşe' takımı, şampiyon oldu.

Sahanın dışında takımlarını desteklemek için toplanan kadın mahkumlar, tezahürat yaptı. Bu arada bir kadın mahkumun çöp kovası ile yaptığı davul şov ise ilgiyle izlendi. Çocukları ile birlikte takımlarına destek veren kadın mahkumlar, eğlenceli vakit geçirdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde kadın mahkumlardan oluşan takımlara madalya ve kupalarını protokol üyeleri verdi. Birinci olan takıma kupasını veren Sivas Cumhuriyet Başsavcısı İrcal, "Muhteşemsiniz, hepinizi tebrik ediyorum. Ramazan ayınızı kutluyorum, Bayramınızı kutluyorum, gerçekten muhteşem bir oyun sergilediniz" dedi.

Kupa töreninin ardından protokol üyeleri, iftarını cezaevinde kalan kadın mahkumlar ile birlikte yaptı. Cezaevinin yemekhanesinde düzenlenen iftar programında tasavvuf müziği dinlendi, semazen gösterisi izlendi.

Kaynak: DHA

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