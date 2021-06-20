Kadın futbolcunun evde meşin yuvarlakla yaptığı şov sosyal medyayı salladı

Amerikalı kadın futbolcu Laura Biondo, son zamanlarda futbol topuyla yaptığı şovla sosyal medyada fenomen haline geldi. Laura, bu kez çok farklı bir konsept hazırladı. Koltukta, mutfakta, banyoda, temizlik yaparken topla freestyle yapan Amerikalı sporcunun videosu birçok spor sayfasında yer etti. Laura'nın freestyle turnuvalarında da şampiyonlukları bulunuyor.