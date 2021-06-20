Kadın futbolcunun evde meşin yuvarlakla yaptığı şov sosyal medyayı salladı
Amerikalı kadın futbolcu Laura Biondo, son zamanlarda futbol topuyla yaptığı şovla sosyal medyada fenomen haline geldi. Laura, bu kez çok farklı bir konsept hazırladı. Koltukta, mutfakta, banyoda, temizlik yaparken topla freestyle yapan Amerikalı sporcunun videosu birçok spor sayfasında yer etti. Laura'nın freestyle turnuvalarında da şampiyonlukları bulunuyor.
Laura, futbol sevdasını evine taşıdı. Amerikalı kadın futbolcu, top ile yaptığı artistik hareketlerle sporseverleri büyüledi. Freestyle videoları çeken Laura'nın son konsepti dikkat çekti. Sokaklarda ve sahalarda videolar çeken Laura, evde yapılan tüm faaliyetlere futbol topunu da kattı. Defalarca freestyle şampiyonlukları kazanan Laura'nın top ile yaptığı şov spor sayfalarında da yer buldu.