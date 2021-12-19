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Kadın Futbol Süper Ligi: Adana İdmanyurdu SK: 2 Trabzonspor: 1

Kadın Futbol Süper Ligi: Adana İdmanyurdu SK: 2 Trabzonspor: 1
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 1. hafta karşılaşmasında Adana İdmanyurdu SK, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.

ADANA (İHA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 1. hafta karşılaşmasında Adana İdmanyurdu SK, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.

Stat: Muharrem Gülergin Suni Çim

Hakemler: Berat Buğra Çelik xxx, Perihan Ece xxx, Çiğdem Çekiç xxx

Bitexen Adana İdman Yurdu: Portnova xxx, Umeugochukwu xxx, Reine xxx, Mawete xxx, Peka xxx, Kasaj xxx, Başak xxx, İrem xxx, Dilek xxx, Şefika xx (Tuana dk. 87 ?), Hande xx

Trabzonspor: Göknur xx, Şule xx, Kong xxx, Bella xx, Setora xx (Rabia dk. 72 x), İrem xx, Ayşe xx, Nevcan xx (Damla dk. 80 ?), Arife xx (Yaren dk. 86 ?), Zaripova xx, Diane xx

Goller: Kasaj (dk. 52 pen.), Dilek (dk. 70) (Adana İdmanyurduspor), Bella (dk. 31) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Umeugochukwu, Başak (Adana İdmanyurduspor), Ayşe, Arife (Trabzonspor) - ADANA

Kadın Futbol Süper Ligi: Adana İdmanyurdu SK: 2 Trabzonspor: 1

Kadın Futbol Süper Ligi: Adana İdmanyurdu SK: 2 Trabzonspor: 1

Kadın Futbol Süper Ligi: Adana İdmanyurdu SK: 2 Trabzonspor: 1

Kadın Futbol Süper Ligi: Adana İdmanyurdu SK: 2 Trabzonspor: 1

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