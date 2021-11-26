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Kadıköy'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel
Kadıköy'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merdivenköy Mahallesi Ressam Salih Erimez Caddesi'nde seyreden 34 DYA 564 plakalı cip, aynı yönde seyreden 34 BFT 785 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İki araç daha sonra yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin sürücüsü, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, cipin sürücüsü ayakta tedavi edildi

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AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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