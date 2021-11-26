Kadıköy'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merdivenköy Mahallesi Ressam Salih Erimez Caddesi'nde seyreden 34 DYA 564 plakalı cip, aynı yönde seyreden 34 BFT 785 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İki araç daha sonra yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin sürücüsü, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, cipin sürücüsü ayakta tedavi edildi

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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