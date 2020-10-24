Son dakika! Kadıköy'de silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre Kadıköy'de meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kadıköy'de meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Rıhtım Caddesi Misak-i Milli sokakta bir otelden çıkan şahıslar, sabah saatlerinde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Yasin K. (38) isimli şahsın yaraladığı öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Yasin K'nın, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan