Kadıköy'de Can Bartu heykeli törenle açıldı

Geçtiğimiz gece Kadıköy Yoğurtçu Parkı'na getirilen Fenerbahçe'nin efsaneleşmiş ismi Can Bartu'nun heykeli gerçekleştirilen törenle açıldı. Gerçekleştirilen programa Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ile Can Bartu'nun eşi Güler Bartu, kızı Gülfer Arığ ve sevenleri katılım sağladı. Bartu'nun sevenleri tarafından kürsüde yapılan konuşmaların ardından heykel, kesilen kurdele ile açıldı.

BAŞKAN ALİ KOÇ: "CAN BARTU İÇİN 'NE YAPABİLİRİZ' DİYE DÜŞÜNDÜK"

Törende konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Dünyada özel insanlar vardır ki, bilmek ve tanımak istersiniz. Dünyaya özel misyonlarla gelmişlerdir. Can Bartu öyle bir insandır. Dobra karakter. Çok az sporcuya nasip olacak eşsiz sportif başarılarıyla efsanemiz. Can Bartu özel bir insandır. Herkesin örnek aldığı, kendi mensubu olmasını isteyeceği biri. İyi ki Can Bartu Fenerbahçeli. İyi ki Fenerbahçe'nin evladı olmuş. Tabii ki her ölüm erkendir ama bu sözler, efsanemiz için daha da geçerlidir. Düşünebiliyorsunuz bir kişisiniz ve binlerce aile evlatlarına sizin isminizi veriyor. Nerede var bunun örnekleri? Vefatından önce planlarımız vardı, birkaç kez maça çağırmıştık, olmamıştı. En son derbi için plan yapmıştık ama ne acı ki, maçtan bir gün önce cenazesini düzenledik. Can Bartu için 'Ne yapabiliriz' diye düşündük ve yönetim kurulumuzla konuşarak efsanemizin heykelini yapma kararını aldık. Futbolculara sesleniyorum: Sinyor Bartu bu formayı sizlere emanet etti. Artık bu formanın hakkını verme zamanı geldi. Buradan size mesajım olsun." diye konuştu.

GÜLER BARTU: "EŞSİZ İZLER BIRAKTI"

Fenerbahçe camiasına teşekkürlerini ileten Can Bartu'nun eşi Güler Bartu, "Bu özel ve duygu dolu günde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Son anına kadar Fenerbahçe ruhunu yaşayan, yaşatan iyi bir eş iyi bir baba, ahlaklı sporcu olan Can Bartu'yu saygı ve sevgi ile anıyorum. Hem futbol sahalarında hem de basketbol potalarına Fenerbahçe formasının yanında milli formasıyla da eşsiz işler bırakan Can Bartu; zeki, çevik ve ahlaklı bir insandı. Bu heykel ile Can Bartu'yu ölümsüzleştiren camiamıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı