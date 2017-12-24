Kadask, Dernek Binasını Daday'a Taşıyacak

24 Ağustos 2016 tarihinde kurulan Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (KADASK), dernek binasını Daday ilçesine taşıma kararı aldı.



24 Ağustos 2016 tarihinde kuruluşunu tamamlayan Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (KADASK), 1 yıl içerisinde 14 faaliyette bulunarak etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Çok sayıda üniversiteli öğrencilerle, doğa severlerin ve maceraperestlerinde büyük ilgi gösterdiği KADASK, dernek binasını Daday ilçesine taşıma kararı aldı.



KADASK Yönetim Kurulu tarafından faaliyet alanına uygun bir dernek merkezi binası araştırmalar sonunda Daday Hasanşeyh Muhtarlığına bağlı Akçiçek Mahallesindeki köy okulu binası ve bahçesinin dernek merkezi olmasına karar verildi. Tadilata ihtiyacı olan bu bina üzerinde hem KADASK üyeleri hem de gönüllü katılımcıların desteğiyle tekrar canlandırılarak KADASK üyelerine teslim edilecek. Amaçlarının doğa sporlarına müsait olan Daday ilçesinde yeni yürüyüş rotaları keşfetmek, doğal güzelliklerini keşfetmek ve bunlara uygun doğa sporları planlamak olduğunu söyleyen KADASK Yönetim Kurulu üyeleri, köy okulu bahçesi, kampçılığa başlangıç eğitimleri için uygun bir ortam sunduğunu okul binası içerisinde ise kulüp üyelerine, dağcılık, kampçılık, doğal afetler ve ilkyardım konularında eğitimler düzenleneceğini belirttiler. Tadilatı tamamlandıktan sonra Daday'a yakışır bir açılış faaliyeti planladıklarını da söyleyen yetkililer, diğer amaçlarının ise ilçede atlı turizmden başka spor turizmi ile de tanıtılmasının önünü açmak ve geliştirmek olduğunu kaydettiler. - KASTAMONU