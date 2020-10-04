Kaçırdığı otobüsün peşinden koşan Talha, minibüsün çarpmasıyla öldü
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Kaçırdığı otobüsün peşinden koşan Talha, minibüsün çarpmasıyla öldü

04.10.2020 12:28 | Son Güncelleme: 04.10.2020 12:32
Kaçırdığı otobüsün peşinden koşan Talha, minibüsün çarpmasıyla öldü

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, mola sonrası yeniden yola çıkan otobüsü kaçırınca peşinden koşarak kara yoluna çıkan Talha İğneci (15), minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, mola sonrası yeniden yola çıkan otobüsü kaçırınca peşinden koşarak kara yoluna çıkan Talha İğneci (15), minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çocuğun otobüse yetişmek için koştuğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 01.10'da Tosya D-100 kara yolunda meydana geldi. İstanbul'dan Sivas'a giden Şeref Oruçgüney yönetimindeki 34 STT 96 plakalı yolcu otobüsü, Yazıçam mevkisindeki tesiste mola verdi. Yolculardan Talha İğneci (15), molanın ardından otobüsün tesis içerisinde hareket ettiğini fark ederek, yetişmek için arkasından koştu. Otobüs D-100 kara yoluna çıktığı sırada kendisi de yola çıkan İğneci'ye, M.A. yönetimindeki 34 ANJ 539 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan İğneci'ye seyir halindeki diğer araçlar da çarptı. İğneci olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İğneci'nin cenazesi Tosya Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan İğneci'nin tesisten ayrılan otobüsün peşinden koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde ayrıca, otobüsün tesisten D-100 kara yoluna çıkması ve İğneci'nin de yola çıktığı anlar yer aldı.


Kaçırdığı otobüsün peşinden koşan Talha, minibüsün çarpmasıyla öldü
Kaçırdığı otobüsün peşinden koşan Talha, minibüsün çarpmasıyla öldü
Kaçırdığı otobüsün peşinden koşan Talha, minibüsün çarpmasıyla öldü
Kaçırdığı otobüsün peşinden koşan Talha, minibüsün çarpmasıyla öldü
Kaçırdığı otobüsün peşinden koşan Talha, minibüsün çarpmasıyla öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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